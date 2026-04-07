ದೋಸೆ ತಿಂದ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ, ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿದ 3 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಸಾವು: ಪೋಷಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ

ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ದೋಸೆ ಸೇವಿಸಿದ ಕುಟುಂಬವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಪೋಷಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ದೋಸೆ ಸೇವೆನೆಯಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

In Ahmedabad 2 girls die parents serious after after eating Dosa
ದೋಸೆ ತಿಂದು ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕಿಯರ ಸಾವು; ಪೋಷಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 7, 2026 at 7:24 AM IST

ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಗುಜರಾತ್: ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ದೋಸೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬವು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮಗು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಕುಟುಂಬವು ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು, ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಿತ್ತು. ವಿಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಭಾವನಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಮಿಶ್ತಿ ಇಬ್ಬರೂ ದೋಸೆ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮಗಳು ರಾಹಾ, ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಮಿಶ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಹಾ ಇಬ್ಬರೂ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಕುಟುಂಬವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಮಗು ಹೊರಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿಮಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೋಸೆ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಮಲ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಮರುದಿನ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಂಜೆ ಭಾವನಾ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಮಗಳು ಮಿಶ್ತಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ರಂದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು, ಅಲ್ಲದೇ ಇದೇ ವೇಳೆ 3 ತಿಂಗಳ ಮಗು ರಾಹಾ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹದಗೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಯಿತು. ರಾಹಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ನಿಧನವಾದಳು. ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಮಿಶ್ತಿ ಕೂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಮಲ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದುರಂತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅಂಗಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಳಿತವು ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಂದು ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಂದಖೇಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜೆ ಕೆ ಮಕ್ವಾನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಖರೀದಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಟುಂಬದ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಸತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಇನ್ಸ್​​ ಪೆಕ್ಟರ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಾತಂಕುಲಂ ಲಾಕಪ್‌ ಡೆತ್ ಪ್ರಕರಣ: ತಂದೆ, ಮಗನ ಕೊಂದ 9 ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ 'IIT ಬಾಬಾ'

