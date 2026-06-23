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ಬಂಧಿತ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ದತ್ತಾ ಆಪ್ತೆ, ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆ

ಸುಲಿಗೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ದತ್ತಾ ಅವರ ಆಪ್ತೆ, ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

TMC LEADER ARRESTED
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಚಿನ್ನ, ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕಿ ಟೀನಾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 23, 2026 at 3:03 PM IST

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ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಸುಲಿಗೆ, ವಂಚನೆ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ (ಟಿಎಂಸಿ)ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಧನಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ದತ್ತಾ ಅವರ ಆಪ್ತೆ ಹಾಗೂ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕಿ ಟೀನಾ ಭೌಮಿಕ್ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, 3 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಸುಲಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ದತ್ತಾ ಅವರನ್ನೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ನಾಡಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎರಡು ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಧ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಟೀನಾಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜೂನ್ 16ರಂದು ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೈಘಾಟಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉತ್ತರ ಬಾಗ್ನಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ದತ್ತಾ ಅವರ ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಮನೆಯ ಮೇಲೂ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಯಾರು ಈ ಟೀನಾ ಭೌಮಿಕ್?: ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೀನಾ ಭೌಮಿಕ್ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ 2019ರಿಂದ ವೇಗ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ದತ್ತಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೀನಾ ಅವರು ನಾಡಿಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಸವ್ಯಸಾಚಿ ದತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರಣಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲು ಸಾಲು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಲವು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಉಜ್ಜಲ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಸೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದರು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ನಬದ್ವೀಪ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕ ಬಿಮನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಾ ಅವರನ್ನೂ ಇಂತಹುದೇ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಿ ದಂಧೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜೂನ್ 8 ರಂದು ವಿಧಾನನಗರದ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ದತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ನ್ಯೂಟೌನ್ ಫ್ಲಾಟ್‌ನಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

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ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ
TMC LEADER
TMC LEADER ARRESTED

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