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ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮೂವರು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಜೆಗಳು: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೋಟಿಸ್!

ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಲೋಪವೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ (MoCA) ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

3 Italian Nationals Skip Immigration At Delhi Airport; Centre Issues Notice To Air India
ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮೂವರು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಜೆಗಳು (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2026 at 9:31 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ (ವಲಸೆ ಅನುಮತಿ) ಪಡೆಯದೇ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ (show cause notice) ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಉತ್ತರಿಸಲು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಇದು 'ಹಬ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋಕ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೂವರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಭಾರತದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವುದು ಈಟಿವಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಅಮೃತಸರದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3-4, 2026 ರಂದು ನಡೆದ 'ಹಬ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋಕ್' ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ (ವಿಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆ AI 1115) ವೇಳೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಲೋಪ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್​ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೂವರು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2026 ರಂದು 01:45 ಗಂಟೆಗೆ ಲುಫ್ಥಾನ್ಸಾ ವಿಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆ LH763 ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮ್ಯೂನಿಚ್‌ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿರ್ಗಮನ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವಾಲಯದ ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೂವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2026 ರಂದು 00:50 ಗಂಟೆಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಲೋಪಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 'ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯದಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯಕ್ಕೆ' ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತೆಯೂ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು SATS ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ನಿಯೋಜಿತ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ತಂಡ ಎಲ್ಲಿದ್ದವು ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತೂ ನೋಟಿಸ್​ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಏನಿದು ಹಬ್​ ಅಂಡ್​ ಸ್ಪೋಕ್​? : 'ಹಬ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋಕ್' (Hub and Spoke) ಎಂಬುದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಓಡಾಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್​ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.


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TAGGED:

3 ITALIAN NATIONALS
DELHI AIRPORT
CENTRE ISSUES NOTICE TO AIR INDIA
ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
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