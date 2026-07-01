ಇಡಿ, ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ; ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ಆರೋಪಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದ 11.10 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದೂರುದಾರನಿಂದ 3.18 ಕೋಟಿ ರೂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : July 1, 2026 at 5:27 PM IST
ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಗುಜರಾತ್): ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಪರಾಧ ಶಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದ 11.10 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದೂರುದಾರನಿಂದ 3.18 ಕೋಟಿ ರೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಂಗಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ: ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಪಿಐ ವಿ.ಬಿ. ಆಲ್, 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿಯು ಅಂಗಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 11.10 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ನಗದು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಮಾಹಿತಿ ಅರಿತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮುಖಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರು, ಹಿರಿಯ ಇ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದೂರುದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಂಸ್ಥೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಈ ಭರವಸೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೂರುದಾರರಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3,18,65,900 ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆರೋಪಿಯು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದು, ಹಣವನ್ನೂ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಡಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿವರ ಕೂಡಾ ಹೊರ ಬಂದಿತ್ತು. ದೂರುದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಸಲು, ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಸಹಚರರೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 13.20 ಕೋಟಿಗೆ ನೋಟರೈಸ್ಡ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದನು.
ಆರೋಪಿಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ, ಅವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಗಳಿಂದ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯು ಮೂಲತಃ ಮೆಹ್ಸಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯವನಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಇತರ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಹಚರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ.
ಆರೋಪಿಯು ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಡಿ, ಸಿಬಿಐ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಪರಾಧ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಅಪರಾಧ ಶಾಖೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
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