ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್​ಜಿ ದರ 2ನೇ ಸಲ ಏರಿಕೆ: ಸದ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ CNG ರೇಟು?

ದೆಹಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸಿಎನ್​​ಜಿ ದರವನ್ನು 3 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (PTI)
By PTI

Published : May 17, 2026 at 12:31 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕೊಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷವು ಭಾರತದ ತೈಲ ದರವನ್ನು ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಸಿಎನ್​ಜಿ) ದರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲ ವಿತರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (IGL) ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಸಿಎನ್​​ಜಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಆಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಸಿಎನ್​ಜಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 80.09 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಎನ್​ಜಿ ದರ 80 ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್​ಜಿ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 88.70 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ, ಮೇ 15 ರಂದು ಸಿಎನ್​​ಜಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗಿನ ದರವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 79.09 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು.

ಪ್ರಯಾಣ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಳ?: ಎರಡೇ ದಿನದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಎನ್​​ಜಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು, ಕ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಿಎನ್​​ಜಿ ಇಂಧನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್​ ಬೆಲೆ ತಲಾ 3 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸದ್ಯ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 97.77 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 90.67 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು 2 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ 1 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 80.09 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಿರಂತರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋಗಳು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಲರ್‌ಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಶ್ಚಲ್ ಸಿಂಘಾನಿಯಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳ ಕುರಿತ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು, ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಏರಿಸದೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 20 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 3.2 ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 3.4 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 100 ಡಾಲರ್​ ಗಡಿ ದಾಟಿದಾಗ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗದಿರಲು ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ರಿಜಿಜು ಹೇಳಿದರು.

