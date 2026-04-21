ETV Bharat / bharat

ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್​​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹296 ಕೋಟಿ ಹಣ! ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿ ಜಮೆ

ಮ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ(ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು)ಗಳ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿರುವ ಸೈಬರ್​ ವಂಚಕರು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ 296.96 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 21, 2026 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 296.96 ಕೋಟಿ ಹಣ! ಹೌದು, ಸೈಬರ್​ ವಂಚಕರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಜನರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ದೋಚಿ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್​​ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣವಿದು. ಇದನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

'ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್‌ಡೌನ್ 2.0'ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಂಚನೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ನೂರಾರು ಮಂದಿಯನ್ನು ವಂಚಿಸಿರುವ ಮೋಸಗಾರರು, ಕೊಂಡಾಪುರದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ AV ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದು 296.96 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೊತ್ತದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 2022 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ ವೇಳೆಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಬಂದ 21 ದೂರುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ ಬೃಹತ್ ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಆರೋಪಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ 38 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 310 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಂಚನೆಯ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 17 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ತೆಲಂಗಾಣ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಬ್ಯೂರೋ 'ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್‌ಡೌನ್' ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. 'ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳ' ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಪರಾಧಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಸ್-ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಧಾಪುರ, ಗಚಿಬೌಲಿ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ 38 ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ 'ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆ'ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳ ವಿವರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ರಮೇಶ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ 38 ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಶಾಮೀಲಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

CYBERABAD POLICE
CYBER FRAUD
MULE ACCOUNTS
CYBER CRIME
MULE ACCOUNT BUSTED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.