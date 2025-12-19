ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದವರನ್ನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ; ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ತಲಾ 4 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 28 ಜನರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತವು ಅವರನ್ನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : December 19, 2025 at 6:58 PM IST
ಮಂಡಿ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ) : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ದುರಂತದ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಆಡಳಿತವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ 29 ಜನರಲ್ಲಿ 28 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುನಾಗ್ ಉಪವಿಭಾಗದ 18 ಜನರು, ಕರ್ಸೋಗ್ನ ಒಬ್ಬರು, ಧರಂಪುರದ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಗೋಹರ್ ಉಪವಿಭಾಗದ ಏಳು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು ಇನ್ನೂ ದೃಢೀಕರಿಸದ ಕಾರಣ ಅವರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಜೂನ್ 28 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ಸರಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ದೇಜಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಗೋಹರ್ನ ಸಯಾಂಜ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಾಧಿಸಿತ್ತು. ದೇಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿತಿಕಾ ಎಂಬ ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆಯೇ ಮುಖೇಶ್ ಎಂಬುವವರ ಪೋಷಕರು, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಗೋಹರ್ನ ಪಖ್ರೈರ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಜನರು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡಗಳು ಕಾಣೆಯಾದವರಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡದ ಕಾರಣ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಪರಿಹಾರವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೇದಾರನಾಥ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದವರನ್ನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
ಕೇಂದ್ರದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಕಾಣೆಯಾದವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಕೋರಲಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಬರದ ಕಾರಣ, ಆಡಳಿತವು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ಈಗ, ಈ 28 ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹1.12 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು ₹1.12 ಕೋಟಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
"ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಕಾಣೆಯಾದ ಜನರನ್ನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 29 ಜನರಲ್ಲಿ 28 ಜನರಿಗೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಪೂರ್ವ್ ದೇವಗನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು : ಥುನಾಗ್ನ ಎಸ್ಡಿಎಂ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಥುನಾಗ್ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ 18 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದವರು; ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರವೇ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
