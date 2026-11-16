ಕಾಸರಗೂಡು: ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಶವ ಪತ್ತೆ: ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಬಂದೂಕು ಪತ್ತೆ
ಹೈದರಾಲಿಯನ್ನು ಚೆರ್ಕಳ ಪೊವ್ವಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತಾದರೂ ಅವರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 16, 2026 at 1:42 PM IST
ಕಾಸರಗೋಡು: ಅಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಲಿಯಾರಿನ ಕಟ್ಟಪ್ಪಲಂ ಬಳಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ನಿಗೂಢ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಜಕ್ಕಲ್ ಕತ್ತಿಪಾಲಂ ಮನೆಯ ಮೊಯ್ದು ಅವರ ಪುತ್ರ ಹೈದರಾಲಿ (27) ಮೃತ ಯುವಕ. ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಯುವಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ (ಸಿಐ) ಅನೂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಕಟ್ಟಿಪ್ಪಲಂ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬಳಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈತನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನ ಇದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಳಿ ಹೈದರಾಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಪಿ.ಕೆ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಮೀಜ್ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಜೀರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೂಡಲೇ, ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಹೈದರಾಲಿಯನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಚೆರ್ಕಳದ ಪೋವ್ವಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರಾದರೂ, ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ದೇಶೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ಬಂದೂಕು ವಶ: ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಡೂರು ಪೊಲೀಸರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕಷ ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬಳಸುವಂತಹ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಂದೂಕೊಂದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಂದೂಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಸಿಐ ಅನೂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ಹೈದರಾಲಿಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿದ ಗುರುತುಗಳಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಪಘಾತವಿರಬಹುದೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆನ್ನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಂಡೇಟಿನ ಗಾಯವಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರ: ಮೃತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಮೀಜ್ (24) ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ'ಯ (BNSS) ಸೆಕ್ಷನ್ 194ರ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಥವಾ ನಿಗೂಢ ಸಾವು ಎಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ಮೂಲಕವಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಸಿಐ ಅನೂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್ಐ ಕೆ. ಶರತ್ ಅವರು ಈ ತನಿಖೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪಿ. ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಲ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಕೆ. ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಕನಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದರೇ, ಅವನು ಬಂದೂಕನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿತೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಮೃತ ಯುವಕನ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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