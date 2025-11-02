ETV Bharat / bharat

ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್​ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ 26ರ ಯುವತಿ

ಚೆನ್ನೈನ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್​ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್​ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

BOOK VENDING MACHINE
ಡಿಜಿಟಲ್​ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 2, 2025 at 4:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು, ನೀರು, ಕಾಫಿ, ಚಿಪ್ಸ್, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರ (ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮಶಿನ್)ಗಳಿವೆ. ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಪದವೀಧರೆ ಮಾಯಾವತಿ (26) ಎಂಬವರು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಲ್ದಾಣದ 10ನೇ ಪ್ಲಾಟ್​​​ಫಾರ್ಮ್​​ನ ಬಳಿ ಇದು ಲಭ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್​ ಆಗಿ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ವೇಳೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಇದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನವೀನ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು, ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಯಾರ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಾವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರ
ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರ (ETV Bharat)

ವಿಮಾನ, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜನರು ಮತ್ತು ಓದುಗರಿಂದ ಉತ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬಳಿಕ ತಾಂಬರಂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆವು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತರಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಯಾವತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪುಸ್ತಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚೆನ್ನೈ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 350 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂಬರಂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 150 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ: ಜನರ ಕೈಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ. ಜನರು ಓದಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ನಾನು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿಕವೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರಗು ಉಳಿಯಲಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ದರಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರ
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರ (ETV Bharat)

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುವ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವಿದ್ದರೆ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರಯಾಣಿಕ ದೀನದಯಾಳನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್​​ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಪುಸ್ತಕ ನೀಡುವ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಆನ್​​ಲೈನ್​​ನಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ

ಸುಳ್ಳು ನಿರೂಪಣೆ & ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವೈಭವೀಕರಣ: 25 ಪುಸ್ತಕ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸರ್ಕಾರ

TAGGED:

BOOKS
MAYAWATI
CHENNAI RAILWAY STATION
ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರ
BOOK VENDING MACHINE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಾ 700 ಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಮ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ!; ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ: ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇವು

ಅಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಇಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ತಾಣ! ಈ ಬಾರಿ ನಳಂದದ ಮತದಾರರ ಚಿತ್ತ ಯಾರತ್ತ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.