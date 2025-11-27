SIR: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 26 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳು 2002ರ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಣಿಕೆ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : November 27, 2025 at 7:14 AM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 26 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳು 2002ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬುಧವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2002 ಮತ್ತು 2006 ರ ನಡುವೆ ಹಿಂದಿನ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಣಿಕೆ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಈ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅಡಿ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಎಸ್ಐಆರ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯ ಎಸ್ಐಆರ್ ಚಕ್ರದ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಮತದಾರರು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಮತದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯವು ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಆಯೋಗವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ 26 ಲಕ್ಷ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಎಂದರೆ 2002 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ SIR ಪಟ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಿತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡ- ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಎರಡೂ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತದಾರರ ಪೋಷಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಹಿಂದಿನ SIR ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಮತದಾರರನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
