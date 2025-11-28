ETV Bharat / bharat

20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 26 ಬಿಎಲ್‌ಒಗಳ ಸಾವು; ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ: SIR ಕುರಿತಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಆಕ್ರೋಶ

ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

26 BLOs deaths in 20 days like murder in broad daylight
SIR ಕುರಿತಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಆಕ್ರೋಶ (ANI)
Published : November 28, 2025 at 7:34 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಎಸ್‌ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀನಾಟೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 26 ಬಿಎಲ್‌ಒಗಳ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನ ಕೊಲೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ ಈ ಹಿಂದಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನೀವು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 93 ರಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದರವು ಅಸಾಧ್ಯ. ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 26 ಬಿಎಲ್‌ಒಗಳ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಎಂದು ಕರೆದರು. ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗೊಂಡಾ ಬಿಎಲ್‌ಒ ವಿಪಿನ್ ಯಾದವ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 25 ಮತ್ತು ಈಗ 26 ಬಿಎಲ್‌ಒಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸದ್ಯ ಆತುರವೇನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಸ್‌ಐಆರ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

SIR ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 26 ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (BLO) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಕಟು ಸತ್ಯ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ 200 ಜನರ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ವಿಳಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಈ ಕಳ್ಳಾಟವನ್ನು ದೇಶದ ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶವು ಮತ ​​ಕಳ್ಳತನದ ಪುರಾವೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಳಿ ಆ ಪುರಾವೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದು ಬಹಿರಂಗ ಮತಕಳ್ಳತನ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಆರೋಪ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬುಧವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ SIR ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ECI) ಬಹಿರಂಗ ಮತ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಮೂನೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ನಕಲಿ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದರು.

ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು 12 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 7, 2026 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಆಯೋಗ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ SIRನ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ, ಗೋವಾ, ಗುಜರಾತ್, ಕೇರಳ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಪುದುಚೇರಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇಸಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 3 ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಸಂಬಂಧ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 4 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರವರೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಜನವರಿ 8, 2026 ರವರೆಗೆ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 31, 2026 ರ ನಡುವೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 7, 2026 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

