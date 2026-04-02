100 ಮೀಟರ್ ಓಟಕ್ಕೆ 10.9 ಸೆಕೆಂಡು, 200 ಮೀ.ಗೆ 22.2 ಸೆಕೆಂಡು: ವಯಸ್ಸು 75, ಪದಕ 256! ಸಾಧಕನ ಹಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದ ಶ್ರವಣದೋಷ
ಉತ್ಸಾಹಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 2, 2026 at 4:31 PM IST
ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ವಯಸ್ಸು 60-65 ದಾಟಿದರೆ ಸಾಕು ಬಹುತೇಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಲೆಯುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು, ಮಕ್ಕಳು-ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಜೀವನದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವನ್ನು ಆನಂದವಾಗಿ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಜನರ ನಡುವೆ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, 75 ವರ್ಷದ ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ 256 ಪದಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂನ ಬೂರ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರಾವ್ ಎಂಬವರು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಹುಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳದ (ಶ್ರವಣದೋಷ) ಇವರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಜೀವನದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವನ್ನು ಆನಂದವಾಗಿ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರಾವ್, "ನನ್ನ ಶ್ರವಣದೋಷ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ದೃಢವಾಗಿದೆ. 1978ರಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ನನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಯಾತ್ರೆ ಈವರೆಗೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಹಲವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹತ್ತು ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ NTR ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದೆ. ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದೆ. ಆದರೆ, ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬದಲಿಸಿತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಜಗತ್ತು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಮೌನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕ್ರೀಡೆ ನನಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"100 ಮೀ ಮತ್ತು 200 ಮೀ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಜರ್ಮನಿ, ಅಮೆರಿಕ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. 100 ಮೀಟರ್ ಓಟವನ್ನು 10.9 ಸೆಕೆಂಡು ಮತ್ತು 200 ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 22.2 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಪದಕಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ನನ್ನ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ನನ್ನಂತಹ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡಬಲ್ಲೆನೆಂದರೆ, ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಕೇವಲ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವುದು" ಎಂಬುದು ಶ್ಯಾಮಸುಂದರಾವ್ ಮಾತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 68ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ರು, 73ರಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ರು: ರಾವ್ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದ ಎದುರು ಸೋತ ಸವಾಲುಗಳು!