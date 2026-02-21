ETV Bharat / bharat

ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಶಿವಲಿಂಗ: ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಮಾಡುವ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಕಾಣಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭೇಟಿ

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಲ್ಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಲಾಂಗ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಜನಿ ಮಹಾದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ 25 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಶಿವಲಿಂಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ANJANI MAHADEV TEMPLE
ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಶಿವಲಿಂಗ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 21, 2026 at 9:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕುಲ್ಲು (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಮನಾಲಿ ಸಮೀಪದ ಅಂಜನಿ ಮಹಾದೇವ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಕಾಣಲು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅಮರನಾಥದಂತೆಯೇ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತದ ನೀರು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಹಿಮಲಿಂಗ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅಂಜನಿ ಮಹಾದೇವ್ ಹಿಮಲಿಂಗ ಅಂತರೇ ಇದನ್ನು ಕರೆಯುದುಂಟು. ಇದು ಸೋಲಾಂಗ್​ನಿಂದ ಎರಡು ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ, ಜಲಪಾತದ ನೀರು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಅಮರನಾಥದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಶಿವಲಿಂಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದು ವಿಶೇಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು 'ಮಿನಿ ಅಮರನಾಥ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಮರನಾಥದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10 ರಿಂದ 15 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಂಡರೆ, ಅಂಜನಿ ಮಹಾದೇವದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 25 ರಿಂದ 45 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಶಿವಲಿಂಗವು ಸದ್ಯ 25 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಬಗನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

25 feet tall Shivling Naturally Formed from Snow and Water at Anjani Mahadev Temple in Solang Valley Kullu
ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಶಿವಲಿಂಗ (ETV Bharat)

ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ತೆರಳಬೇಕು: ಅಂಜನಿ ದೇವಾಲಯವು ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋಲಾಂಗ್ ನಲಾದಿಂದ ಕೇವಲ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಿಮಪಾತದ ಬಳಿಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದುಂಟು. ಸದ್ಯ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಹಿಮಪ್ರದೇಶ ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಜನಿ ಮಹಾದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕವೇ ಬರುವುದುಂಟು.

45 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ: ಈ ಶಿವಲಿಂಗವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 45 ಅಡಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಹಿಮಪಾತದ ಕೊರತೆಯಿಂದ 25 ಅಡಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜ.23 ರಂದು, ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತವಾಗಿತ್ತು. ತಾಪಮಾನ ಕೂಡ ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶಿವಲಿಂಗವು ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಇರಲಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಹಿಮ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರು ವರ್ಷವಿಡೀ ಕಲ್ಲಿನ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

25 feet tall Shivling Naturally Formed from Snow and Water at Anjani Mahadev Temple in Solang Valley Kullu
ಅಂಜನಿ ಮಹಾದೇವ್ ದೇವಸ್ಥಾನ (ETV Bharat)

ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ: ಹನುಮಂತನ ತಾಯಿಯಾದ ಅಂಜನಿ ಮಾತೆ ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು 7,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಜನಿ ಮಹಾದೇವ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬರಲು ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಶಿವಲಿಂಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಿಸ್ಮಯ ನೋಡಲೆಂದು ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದು, ಅನೇಕರು ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ 500 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಾರೆ.

25 feet tall Shivling Naturally Formed from Snow and Water at Anjani Mahadev Temple in Solang Valley Kullu
ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಶಿವಲಿಂಗ (ETV Bharat)

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಮುಖೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಈ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜನರು ಶಿವನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸೋಲಂಗ್ನಾಳದಲ್ಲಿ ಹಿಮವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಜನಿ ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮಾತಾ ಅಂಜನಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದವರು ಬಾಬಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುರಿ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಬಾಬಾ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಸ್ಮಯ ಕಂಡರು. ಹಾಗೆಯೇ ಸುದ್ದಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಮಾತಾ ಅಂಜನಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇಶ - ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಜನಿ ಮಹಾದೇವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂಜನಿ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ ರಾಜೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.

25 feet tall Shivling Naturally Formed from Snow and Water at Anjani Mahadev Temple in Solang Valley Kullu
ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಶಿವಲಿಂಗ (ETV Bharat)

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖ್‌ಪುರದ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತೆ ರುಚಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಶಿವನನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವನು ತಾಯಿ ಅಂಜನಿಗೆ ಮಗನನ್ನು ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ಘನೀಕರಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಧನ್ಯತೆಯ ಭಾವನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ದೆಹಲಿಯ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರಾದ ಪೂರ್ವಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅಮರನಾಥದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಶಿವಲಿಂಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮರನಾಥ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ. ಆದರೆ, ಅಂಜನಿ ಮಹಾದೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ನೋಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸೋಲಾಂಗ್ ನಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಕೆತ್ತಿದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಸ್ಥಳವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜನರನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂಜನಿ ಮಹಾದೇವನ ಭೇಟಿ ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಶಶಾಂಕ್.

ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ: ಅಂಜನಿ ಮಹಾದೇವ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಮನಾಲಿಯಿಂದ ಸೋಲಾಂಗ್ನಾಲಾಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮೂಲಕ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಅದರ ನಂತರ, ಸೋಲಾಂಗ್ನಾಲಾದಿಂದ ಅಂಜನಿ ಮಹಾದೇವ್‌ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಕರು ತಂದು ಈ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ: ಸುತ್ತ ಹತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಾಯೋ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ!

TAGGED:

KULLU ANJNI MAHADEV
SHIVLING NATURALLY FORMED SNOW
SOLANG VALLEY KULLU
BABA BARFANI IN HIMACHAL
ANJANI MAHADEV TEMPLE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.