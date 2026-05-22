ಬೆಂಕಿ ಉಂಡೆಯಾದ ತೆಲಂಗಾಣ: ಒಂದೇ ದಿನ ಬಿಸಿಲ ತಾಪಕ್ಕೆ 22 ಜನ ಬಲಿ!
ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿನ 22 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 22, 2026 at 5:28 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬೆಂಕಿಯಂತಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಬಿಸಿಲಿಂದ ಬಸವಳಿದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 22 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ಜಂಟಿ ವಾರಂಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ರಣಬಿಸಿಲು ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಕುಲುಮೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖದಲೆಗಳು ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತಾಪಮಾನ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ತೀರಾ ಅವಶ್ಯ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಳಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲು ಇತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ರಾಜ್ಯದ 244 ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ನಡೆಯದ, ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದ ಉಷ್ಣ ಅಲೆಗಳು ಬೀಸಿವೆ.
20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 46 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾದರೆ, ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಕಂಡಿದೆ. ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುತ್ತರಂ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುನಗಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 46.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ ರಾಮಗುಂಡಂನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ 47 ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನಿನ್ನೆ ದಾಖಲಾದ ತಾಪಮಾನವು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 46 ಡಿಗ್ರಿ ದಾಟಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ವಾರಂಗಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 9 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಬೂಬಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಥಾ ಇರ್ಸುಲಾಪುರಂ ಗ್ರಾಮದ 89 ವರ್ಷದ ಕೇಸ ಲಚಮ್ಮ, ನೆಲ್ಲಿಕುದೂರು ಮಂಡಲದ ಹನುಮಂತನಗರ ತಾಂಡಾದ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಗುಗುಲೋತ್ತು ಅಮೃತಾ (54), ಕೇಸಮುದ್ರ ಮಂಡಲದ ಕಲ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಾದೆ ಕೊಮುರಮ್ಮ (95) ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಹನಮಕೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಕತುರ್ಥಿ ಮಂಡಲದ ಕೇಶವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗನ್ನೋಜ್ ಅನಿಲ್ (25), ಭೂಪಾಲಪಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಟ್ಯಾಲ ಮಂಡಲದ ಚಳ್ಳಗರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ದೂದಪಾಕ ಪೋಚಯ್ಯ (60), ಮುಳುಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏತೂರುನಗರದ ಮದರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ (85), ಮುಳುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಕೃಷಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆ, ಮೊಗುಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ಪೋತುಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಕ್ಕಮ್ಮ (58), ರೇಗೊಂಡ ಮಂಡಲದ ಬಗೀರ್ತಿಪೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಯಾಕೂಬ್ ಪಾಷಾ (45), ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಡಿಗುಡ್ಡೆ ಮಂಡಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೊಮ್ಮಿಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ (17), ಠುಂಗಾರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಸೋಮಯ್ಯ (65), ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುನುಗೋಡು ಮಂಡಲದ ಚೀಮಟಿಮಾಮಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಮಡ್ಲ ರಾಮುಲು (70) ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ, ಮಂಚೇರಿಯಲ್, ಜೋಗುಲಾಂಬ ಗದ್ವಾಲ್, ಮೇದಕ್, ಜಗ್ತಿಯಾಲ್, ರಾಮಗುಂಡಂ, ಕರೀಂನಗರ, ಮತ್ತು ಖಮ್ಮಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಸಿಲ ತಾಪದಿಂದ ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಬಲಿಯಾದವರಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು, ರೈತರು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು, ನಾಳೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚು: ರಾಜ್ಯದ 244 ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 29 ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಖಮ್ಮಂ, ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮಂಚೇರಿಯಲ್ನ 18 ಮಂಡಲಗಳು, ಜಗ್ತಿಯಾಲ್ನಲ್ಲಿ 17, ನಿರ್ಮಲ್ನಲ್ಲಿ 15 ಮತ್ತು ಆಸಿಫಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮಹಬೂಬಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 14 ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ತೆಲಂಗಾಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸಹ ಸೂರ್ಯ ಶಾಖದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಿವೆ. ಅವಿಭಜಿತ ಖಮ್ಮಂ, ಆದಿಲಾಬಾದ್, ಕರೀಂನಗರ, ವಾರಂಗಲ್ ಮತ್ತು ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 'ರೆಡ್' ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಒಣ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಆರ್ದ್ರತೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯ ವೇಗದಿಂದಾಗಿ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಆದಿಲಾಬಾದ್, ಆಸಿಫಾಬಾದ್, ಮಂಚೇರಿಯಲ್, ಕರೀಂನಗರ, ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ, ಭದ್ರಾದ್ರಿ, ಕೊತಗುಡೆಂ, ಖಮ್ಮಂ, ಜಯಶಂಕರ್ ಭೂಪಾಲಪಲ್ಲಿ, ಮುಲುಗು, ನಲ್ಗೊಂಡ, ಸೂರ್ಯಪೇಟ್ ಮತ್ತು ನಾಗರಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ದಾಖಲಾಗಲಿದೆ. ಶನಿವಾರದಂದು ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ, ಜಯಶಂಕರ್ ಭೂಪಾಲಪಲ್ಲಿ, ಖಮ್ಮಂ, ನಲ್ಗೊಂಡ, ಸೂರ್ಯಪೇಟ್, ಮಹಬೂಬಾಬಾದ್, ವಾರಂಗಲ್, ಮತ್ತು ಹನುಮಕೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಲೂ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದೆ.
ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬುಧವಾರ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ದಿಮ್ಮೆನ್ನುಸುವಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು: 47 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಟಿದ ತಾಪಮಾನ, ಶಾಖದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಯುವಕ!