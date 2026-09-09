ತೆಲಂಗಾಣ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ: 22 ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಶಾಸಕರ ಅಮಾನತು
ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಇಂದು ಕೂಡ ಸದನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಶಾಸಕರು ತಮಗೆ ನ್ಯಾಯಬೇಕು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿದರು.
By PTI
Published : September 9, 2026 at 2:41 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲಂಗಾಣ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಸುಗಮ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ 22 ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನು ಈ ಅಧಿವೇಶನದಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಇಂದು ಕೂಡ ಸದನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಶಾಸಕರು ತಮಗೆ ನ್ಯಾಯಬೇಕು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿದರು.
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದಾಗ ಪಕ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ದರ್ಪ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಸಾವನ್ನು ಬಯಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೆಲ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.
ಅಲ್ಲದೇ, ಸಭಾಪತಿ ಗದ್ದಂ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಲು ಭಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಡಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಬು ಅವರು ಪದೇ ಪದೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೆಕು. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಆತ್ಮಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ನಿಲ್ಲೋಣ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿರುವ ನಿಮಗೆ ಆಗುವ ಅವಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಧರ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಭಾಪತಿಯವರು ಆ ಸದಸ್ಯರ ಅಮಾನತನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು
ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆ ಟಿ ರಾಮರಾವ್, ಅನಿಲ್ ಜಾಧವ್, ಟಿ ಹರೀಶ್ ರಾವ್, ಜಿ ಜಗದೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಗಂಗೂಲ ಕಮಲಾಕರ್, ಕೌಶಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಧವರಂ ಕೃಷ್ಣರಾವ್, ಕೋವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕೆ ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್, ಚಿಂತಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 22 ಮಂದಿಯನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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