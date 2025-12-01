ETV Bharat / bharat

ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 21,000 ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣ! ದೇಶ -ವಿದೇಶಗಳ ಜನರು ಭಾಗಿ

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, 21,000 ಮಕ್ಕಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಜಾಗತಿಕ ಪಠಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 1, 2025 at 4:34 PM IST

2 Min Read
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ (ಹರಿಯಾಣ): 21,000 ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಸೋಮವಾರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ (ಕೇಶವ ಪಾರ್ಕ್) ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಮಕ್ಕಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದುಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 58 ದೇಶಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಅರ್ಥ: ವಿಸ್ಡಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮನಸ್ವಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಬಾರಿ 21,000 ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಗೀತೆಯ ಪಠಣ ಮಾಡಿದರು. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದಳು.

ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣ (ETV Bharat)

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹತಾಶೆ ಜೀವನವನ್ನು ಆವರಿಸಿದಾಗ, ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗೀತೆಯು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಮಾಗಮ: ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮಾಗಮವಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿತು. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣ (ETV Bharat)

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಭಾಗಿ: ಸಿಎಂ ನಯಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈನಿ, ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮದೇವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿಂಗ್, "ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇಂದು, ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿವೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮದೇವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಾದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದನು. ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅಲೆಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. 21,000 ಮಕ್ಕಳ ಜಾಗತಿಕ ಪಠಣವನ್ನು ಅವರು ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕಮದ ನಿಮಿತ್ತ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

