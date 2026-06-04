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ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಪ್ರಕರಣ; 21 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 14 ಆರೋಪಿಗಳು ಖುಲಾಸೆ

2005ರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಬಾಟಿನ್ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಸಣ್ಣ ವಾಗ್ವಾದವು ಕ್ರಮೇಣ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಗಲಭೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

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ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಪ್ರಕರಣ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 4, 2026 at 11:12 AM IST

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ವಾರಣಾಸಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣದ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದೆ.

2005ರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಬಾಟಿನ್ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಸಣ್ಣ ವಾಗ್ವಾದವು ಕ್ರಮೇಣ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಗಲಭೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿಯಾಯಿತು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 14 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

21 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ: ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಗುಲ್ಶನ್ ಕಪೂರ್, ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 21 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಒಳಗಾಗಿಯಿತು.

ಇದೀಗ ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡ ಗುಲ್ಶನ್ ಕಪೂರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 21 ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ, ಪಾಟೀ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿದೆ. ವಾರಣಾಸಿಯ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಶ್ರೀನಾಥ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕರಣದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದರು.

ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಶ್ರೀನಾಥ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ವಕೀಲ ಗುಲಾಮ್ ಗೌಸ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ವಕೀಲ ಆಸಿಫ್ ಉಮರ್ ಅವರ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಸಂಸದ-ಶಾಸಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಜಡ್ಜ್​ ಯಜುವೇಂದ್ರ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ 14 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದರು.

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ: ಈ ಘಟನೆ 2005 ರ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಮೌಲಾನಾ ಬಾಟಿನ್ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಗ್ವಾದ ಕ್ರಮೇಣ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಗಲಭೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯಾಯಿತು. ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾದ ಶಂಕರ್ ಗಿರಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಶನ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಏನಿದು ಜ್ಞಾನವಾಪಿ: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯು ಸಹ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

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