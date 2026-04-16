21 ಕಿಮೀ, 6 ನದಿ, ಮುಗಿಯದ ಹೋರಾಟ: ಬಂಗಾಳದ ಟೊಟೊಪರಾ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ
Published : April 16, 2026 at 3:51 PM IST
ಟೊಟೊಪರಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅಲಿಪುರ್ದೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಚಿಗೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊನೆಗೊಂಡು, ಮರಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಹಾದಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಟೊಟೊಪರಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮದರಿಹತ್ನಿಂದ ಕೇವಲ 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಟೊಟೊ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರತೀ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಅಕ್ಷರಶಃ ದ್ವೀಪವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು ಜನರು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಜಮ್ತಾಲಾ, ಬಾಂಗ್ರಿ, ತಿತಿ, ಖಸ್ಲಾನ್, ಡೋಯ್ಮಾರಾ ಹೌರಿ ಮತ್ತು ಟೋಂಗ್ಡು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೀವನದ ಲಯವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೆ ಈ ನದಿಗಳು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದಂತೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು, ರಸ್ತೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ನದಿಪಾತ್ರಗಳ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಟೊಟೊಪಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದೆಂದರೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರವಾಹದೆದುರು ಸವಾಲೊಡ್ಡುವುದು ಎಂಬಂತಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಕೇವಲ 1,662 ಜನರಿರುವ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವುದೇ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಬಳಿಯೂ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದರೆ, ಇವರ ಜೀವನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 350 ಕುಟುಂಬಗಳಿರುವ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 750 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದದಲ್ಲಿನ ಮತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರು ಇವರನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಭಾರತ್ ಟೊಟೊ, "ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದರೂ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಂಬಲ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಒಂದೇ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಇದು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜನರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇತುವೆ ದಶಕಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದಶಕಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಪರ್ಕ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇಂತಜಹ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಧನಿರಾಮ್ ಟೊಟೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮತಗಳು ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಸತ್ತನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ?. ಆದರೆ ಯಾರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು.
ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊರತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಗೈರಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ದಾದಿಯರು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನರ ಕಾಳಜಿವಹುಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾಳಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಕಾರಣ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಧ್ಯಯನದ ಇಚ್ಚೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳು ವಿರಳವಾಗಿವೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಕೂಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
"ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಂಡೆಗಳು ತಾವಿರುವ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಉರುಳುತ್ತವೆ. ನದಿ ದಾಟುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು, ರೋಗಿಗಳು ನದಿ ದಾಟುವುದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರೈತ ಬಿಮಲ್ ಟೊಟೊ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಂಜು ಟೊಟೊದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಟೊಟೊ ಮತ್ತು ಧನಂಜಯ್ ಟೊಟೊವರೆಗೆ, ರಸ್ತೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗದಂತಹ ಕಾಳಜಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣಾ ಈ ಭರವಸೆಗಳು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿವೆ.
