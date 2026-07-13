2020ರ ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಐಬಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್: AAP ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ತಾಹಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ದೋಷಿಗಳು
2020 ರ ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆ- ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಕಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೊಲೆ- ಅಧಿಕಾರಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಶವ ಚರಂಡಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದ ಅಪರಾಧಿಗಳು- ದೆಹಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಇಂದು ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟ.
Published : July 13, 2026 at 7:49 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2020ರ ಈಶಾನ್ಯ ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆಯ ವೇಳೆ ಗುಪ್ತಚರ ಬ್ಯೂರೋ (ಐಬಿ) ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಕಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ತಾಹಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಲ್ವರು ದೋಷಿಗಳು ಎಂದು ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೋಮವಾರ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಹುಸೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 11 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಐವರು ದೋಷಿಗಳು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ದ್ವೇಷ ಉತ್ತೇಜನೆ, ಗಲಭೆ, ಹಲ್ಲೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ತಾಹಿರ್ ಹುಸೇನ್ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಸೀನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮುಲ್ಲಾಜಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ನಜೀಮ್, ಕಾಸಿಮ್, ಸಮೀರ್ ಖಾನ್, ಅನಸ್, ಫಿರೋಜ್, ಜಾವೇದ್, ಗುಲ್ಫಾಮ್, ಶೋಯೆಬ್ ಅಲಂ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಾಬಿ ಮತ್ತು ಮುಂತಜಿಮ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮೂಸಾ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಎಂದಿದೆ.
ಅಂಕಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ತಂದೆ ರವೀಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಯಾಳ್ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಅಧಿಕಾರಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಶವ ಚರಂಡಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದರು: ಗುಪ್ತಚರ ಬ್ಯೂರೋದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿದ್ದ ಅಂಕಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 2020ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರಂದು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಚಾಂದ್ ಬಾಗ್ ಪುಲಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮಸೀದಿ ಬಳಿಯ ಖಜುರಿ ಖಾಸ್ ಚರಂಡಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದರು.
ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಶವ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ತಂದೆ ರವೀಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಆಗಿನ ಎಎಪಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಪರಾಧಿ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದ ನಂತರ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ಆತನನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 24, 2023ರಂದು, ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಇತರ 10 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿತು.
ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಪೌರತ್ವ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2020ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 53 ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
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