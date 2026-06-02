ರಾಮನಾಥಪುರದಲ್ಲಿ 2,000 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ 'ತಮಿಳಿ ವೀರಗಲ್ಲು' ಪತ್ತೆ

ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಸನವನ್ನು ಲಿಪ್ಯಂತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಠ್ಯ 'ತಮಿಳಿ' ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸುಮಾರು 2,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಬರವಣಿಗೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 2, 2026 at 6:09 PM IST

ರಾಮನಾಥಪುರಂ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಮೊದಲ 'ತಮಿಳಿ' ವೀರಗಲ್ಲನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದುಕುಲತ್ತೂರ್ ಬಳಿ ಅಪ್ಪನೂರ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ 'ಸೇತುಪತಿ ಸೀಮೈ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಈ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಡಿಯೆಂಧಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅರಿಯನಾಚಿ ಅಮ್ಮನ್ ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ, ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದರು.

ನಂತರ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮರದ ಬಳಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆರೈಯೂರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಕ ಮುನಿಯಸಾಮಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಧುರೈ ಮೂಲದ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಂಟ್ರಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಶಾಂತಲಿಂಗಂ, ಸಹಾಯಕ ಸಂಶೋಧಕ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪನೂರ್‌ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಅವರು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಸನವನ್ನು ಲಿಪ್ಯಂತರ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಶಾಸನದ ಮೇಲಿನ ಪಠ್ಯವನ್ನು 'ತಮಿಳಿ' ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 2,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಬರವಣಿಗೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಿಪಿ ಶೈಲಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವೀರಗಲ್ಲು ಸ್ವತಃ 'ವೆಂಗಾಚ್ ಚೆಂಗಲ್' (ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು/ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಂದು ವಿಧ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಸನದಲ್ಲಿ "ಆ ಪನ್ನೂರ್ ಎರಿಯಾ ಮಾಂಡು ವಿಳುಂತ ಅಥಿಯನ್ ಕೀರನ್ ಕಲ್" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಸನದ ಮಹತ್ವವೆಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಅಪ್ಪನೂರಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಯೋಧ ಅಥಿಯನ್ ಕೀರನ್ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸ್ಮಾರಕ (ವೀರಗಲ್ಲು) ವಾಗಿದೆ.

"ಅಥಿಯನ್" ಎಂಬುದು ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. "ಕೀರನ್" ಎಂಬುದು ಮಡಿದ ಯೋಧ ಅಂದರೆ ಮಗನ ಹೆಸರು ಎಂದು ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಶಾಂತಲಿಂಗಂ ಹೇಳಿದರು.

"ಇದು ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ 2,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮೊದಲ 'ತಮಿಳು-ಬ್ರಾಹ್ಮಿ' ವೀರ ಶಿಲಾ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಸನದ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸುಬ್ಬರಾಯಲು, ಮಾರ್ಕ್ಸಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ - ಪರಿಣತಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಅವರು ತರುವಾಯ ಶಾಸನದ ನೈಜತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಧಿ ಎರಡನ್ನೂ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಅಪ್ಪನೂರು' ಎಂಬ ಹೆಸರು 2,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು; ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಹೆಸರು ಮುಂದುವರೆದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸ್ಥಳವು ಭಕ್ತಿ ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಪಾಂಡ್ಯ ದೇಶದೊಳಗೆ ಇರುವ ಹದಿನಾಲ್ಕು 'ಶಿವ ಸ್ಥಳಗಳು' ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಶಿವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

