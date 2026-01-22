ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ದಾಳಿ: ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ LeT ಉಗ್ರನ ಕ್ಯುರೇಟಿವ್ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಅಸ್ತು
ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಸಂಬಂಧ ಮರಣದಂಡನೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ ಕ್ಯುರೇಟಿವ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಬಂಧ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : January 22, 2026 at 2:20 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯೊಳಗಿನ ಸೇನಾ ಶಿಬಿರದ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮೂವರು ಯೋಧರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಧಿಸಿರುವ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಲಷ್ಕರ್ - ಎ - ತೈಬಾ (ಎಲ್ಇಟಿ)ದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೊಹಮ್ಮದ ಆರೀಫ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಅರ್ಜಿಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಜೆಕೆ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠ ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಮೂವರು ಸೇನಾ ಯೋಧರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಲಷ್ಕರ್ - ಎ - ತೈಬಾ (ಎಲ್ಇಟಿ) ಭಯೋತ್ಪಾದಕ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆರೀಫ್ಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು, ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವಕೀಲರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪೀಠ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಜೆಐ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ವತಃ ಎರಡು ಬಾರಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಕ್ಯುರೇಟಿವ್ ಅರ್ಜಿಯು ದಾವೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೊನೆಯ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ವತಃ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್ ಅವರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2005 ರಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಶ್ಫಾಕ್ಗೆ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2007 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್, 2011 ರಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ, ಆರೀಫ್ಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2000 ರ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ 7 ರಜಪೂತ ರೈಫಲ್ಸ್ನ ಘಟಕ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ನುಗ್ಗಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮ ಮೂವರು ಸೈನಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಂವಿಧಾನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ