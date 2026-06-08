ಟಿಎಂಸಿಯ 20 ಸಂಸದರಿಂದ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಣೆ: ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನ: ಇಬ್ಭಾಗದತ್ತ ಟಿಎಂಸಿ
ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿರುವ 20 ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರು, ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟಿಎಂಸಿ ವಿಭಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
By PTI
Published : June 8, 2026 at 6:22 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎಗೆ 20 ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರು ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಕಾಕೋಲಿ ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸೋಮವಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದೀಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷದ 80 ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ 58 ಶಾಸಕರು, ಪಕ್ಷದ ಹೈಮಾಂಡ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೋವಂದೇಬ್ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ನೇಮಕವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಶಾಸಕ ರಿತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಹ ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದೆ.
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಸೋಮವಾರ, ಟಿಎಂಸಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರಲ್ಲೂ ಎದ್ದಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಾಗಲೇ, ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಸಂಸದರ ಗುಂಪು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಪಿಟಿಐ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್, ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರು ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವವು ಘೋಷಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಂತರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಸಂಸದರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮುಂದೆ ವಾದಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿಎಂಸಿ, ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಲೋಕಸಭಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಂಡಾಯ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಎನ್ಡಿಎ ಜೊತೆ ಹೋಗಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ: ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರಾಗಿ ತಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್, ಸಹ ಸಂಸದರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜನರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಹಾದಿಯು NDA ಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರ ರಾಜಕೀಯ ಚಾಣಾಕ್ಷ ನಡೆ: ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಶಿಬಿರದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸದರು TMCಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬಾರದು ಅಥವಾ BJPಗೆ ಸೇರಬಾರದು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು NDAಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಸದೀಯ ಬಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. TMC ಪ್ರಸ್ತುತ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಸಿರ್ಹತ್ ಸಂಸದ ಹಾಜಿ ನೂರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. 20 ಸಂಸದರ ಬೆಂಬಲವು ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನಡಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೇ ದಾಟುತ್ತದೆ.
ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಸಂಸದರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. TMC ನಾಯಕತ್ವವು ಅದರ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸವಾಲು: ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಈಗ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮೀರಿ, ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದೀಯ ಬಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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