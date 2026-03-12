4,500 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಗೋಧಿ, ಬೇಯಿಸದೇ ಉಣ್ಣುವ ಅಕ್ಕಿ - ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಆಲೂ ಸೇರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೀಜ ಪ್ರಭೇದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ರೈತರು!
ಜಮುಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ರೈತರು, ತರಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 12, 2026 at 6:41 PM IST
ಜಮುಯಿ, ಬಿಹಾರ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಜಮುಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ರೈತರು, ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೀಜಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇತರ ರೈತರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶತಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಬೀಜಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಖೈರಾ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಡುಮಾರ್ಕೋಲಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿರಂಜನ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಯಾದವ್, ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಜ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳೊಂದಿಗೆ 52 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಗೆಯ ಭತ್ತವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶತಮಾನಗಳು ಅಥವಾ ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯವು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ನಿರಂಜನ್ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೋಷಕರಿಂದ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಧಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆಯದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತ್ತು. ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರಂಜನ್ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಷಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಆರಂಭದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ರೈತರು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬೀಜ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಜ್ಞಾನವು ಕ್ರಮೇಣ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಾನು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಾರೆ ಯುವ ರೈತ ನಿರಂಜನ್. ಪ್ರಾಚೀನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿರಂಜನ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಜಗಳ ಭಂಡಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡದೆಯೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು: ನಿರಂಜನ್ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಭತ್ತದ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾ ನಮಕ್, ಸತಿ, ಕಲಾ ಜೀರಾ ಮತ್ತು 'ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ರೈಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧದ ತಳಿಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅವುಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡದೆಯೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಸ್ಟ್ 45 ನಿಮಿಷ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ನೆನಸಿಡಿ, ಬಳಿಕ ತಿನ್ನಿ: ಈ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದರೆ, ಅದು ತಿನ್ನಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಹೋಮ್ ರಾಜರ ಸೈನ್ಯದ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಂಜನ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕಾಳಾ ನಮಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?: ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧವೆಂದರೆ ಕಾಳಾ ನಮಕ್ ಅಕ್ಕಿ, ಇದು ಸುಮಾರು 3,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಕಪಿಲವಸ್ತುವಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಧಾನ್ಯದ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರುಹುಗಳು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರದ ಬಳಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಾಳಾ ನಮಕ್ ಅಕ್ಕಿಯು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಮಳ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಬಲು ಉಪಯುಕ್ತ.
ಕೇವಲ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಈ ಭತ್ತ: ಅದೇ ರೀತಿ, ಸತಿ ಅಕ್ಕಿ ವಿಧವು ಸುಮಾರು 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಮತ್ತು ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಿಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇದನ್ನು ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಛಠ್ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಗೋಧಿ ತಳಿ 4500 - ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹಳೆಯದ್ದು: ಇಬ್ಬರೂ ರೈತರು ಸೋನಾ ಮೋತಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಟಿಕ್ ಗೋಧಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು 4,500-5,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗೋಧಿ ಫೈಬರ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇವರ ಬಳಿ ಇದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಳಿ: ಅಕ್ಕಿ(ಭತ್ತ) ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ಜೋಡಿ ಹಲವಾರು ತರಕಾರಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ವಿಧವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ವಿಧಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 18 ಬಗೆಯ ಟೊಮೆಟೊಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರಂಜನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೈಬ್ರೀಡ್ ಗೆ ಬೈ ಬೈ... ಸಾವಯವಕ್ಕೆ ಜೈ ಜೈ: ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಈಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂಜನ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತ ನಂತರ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿರಂಜನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಸುವಿನ ಗೊಬ್ಬರದಂತಹ ಸಾವಯವದಿಂದ ಅದು ಚನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೀಜ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
