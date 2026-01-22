ETV Bharat / bharat

ಸಿಖ್​​ ವಿರೋಧಿ ದಂಗೆ: ದೆಹಲಿಯ 2 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸಜ್ಜನ್​​ ಕುಮಾರ್ ಖುಲಾಸೆ

1984ರ ಸಿಖ್​​ ವಿರೋಧಿ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸಜ್ಜನ್ ​​ಕುಮಾರ್​ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಜ್ಜನ್​​ ಕುಮಾರ್​ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 22, 2026 at 12:35 PM IST

1 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: 1984ರ ಸಿಖ್ ವಿರೋಧಿ ದಂಗೆಯ ವೇಳೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಜನಕಪುರಿ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸಪುರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸಜ್ಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ದಿಗ್ ವಿನಯ್ ಸಿಂಗ್ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

2023ರ ಆಗಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನ್​ ಕುಮಾರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಗಲಭೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2015ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ(ಎಸ್‌ಐಟಿ) ಗಲಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಕಪುರಿ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸಪುರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.

1984ರ ನವೆಂಬರ್​ 1ರಂದು ಜನಕಪುರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಹನ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಅವತಾರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಅವರ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲ ಎಫ್​ಐಆರ್ ದಾಖಲಾದರೆ, 1984ರ ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ವಿಕಾಸಪುರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಎಫ್​​ಐಆರ್​ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಜ್ಜನ್ ಕುಮಾರ್​ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಿಹಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ಮಗನ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೆಹಲಿ ಕೋರ್ಟ್​ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ನಾನಾವತಿ ಆಯೋಗ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 2,733 ಜನರ ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಗಲಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 587 ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟು 240 ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳನ್ನು "ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, 250 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿವೆ.

587 ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 28 ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ಮಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 50 ಜನರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

1984ರ ನವೆಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 2ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಪಾಲಂ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಐವರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಪ್ರಭಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ಸಜ್ಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸರಸ್ವತಿ ವಿಹಾರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

