ಹಾರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತದ 19 ಹಡಗುಗಳು: ನಾಳೆ - ನಾಡಿದ್ದು ಮುಂಬೈ, ನವಮಂಗಳೂರು ತಲುಪಲಿರುವ LPG ಹೊತ್ತ ಹಡಗುಗಳು!
ಹಡಗು ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಸರಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ 10 ವಿದೇಶಿ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಹಡಗುಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : March 30, 2026 at 8:41 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನಿಲ್ಲುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಹೊಂದಿರುವ 19 ಹಡಗುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಅಂತರ - ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಂದರುಗಳು, ಹಡಗು ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಸರಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ 10 ವಿದೇಶಿ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಹಡಗುಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊಂದಿರುವ 3 ಹಡಗುಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಎಲ್ಎನ್ಜಿ) ವಾಹಕಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಹಡಗುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು, ಒಂದು ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ವಾಹಕ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಒಂದು ಖಾಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಪಿಜಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಮುಂಬೈ, ನವಮಂಗಳೂರು ತಲುಪಲಿರುವ ಹಡಗುಗಳು: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂಟು ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜದ ಹಡಗುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು LPG ವಾಹಕಗಳು, BW TYR ಮತ್ತು BW ELM ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಸುಮಾರು 94,000 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು LPG ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. BW TYR ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಮುಂಬೈ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು BW ELM ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತೀಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸರಾಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡಚಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜದ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರತರುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಡಗುಗಳನ್ನು (ಮರುಪೂರಣಕ್ಕಾಗಿ) ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಹಡಗು ಚಲನವಲನಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 72 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ದವು. 92,612 ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತ ಪೈನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಜಗ್ ವಸಂತ್ ಮಾರ್ಚ್ 26 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 28ರ ನಡುವೆ ಭಾರತೀಯ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು 92,712 ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತ ಎಂಟಿ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಂಟಿ ನಂದಾ ದೇವಿ ಮಾರ್ಚ್ 16 ರಂದು ಗುಜರಾತ್ನ ಮುಂದ್ರಾ ಬಂದರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 17 ರಂದು ಕಾಂಡ್ಲಾ ಬಂದರಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದವು.
ಇದಲ್ಲದೇ ಯುಎಇಯಿಂದ 80,886 ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಜಗ್ ಲಾಡ್ಕಿ ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಮುಂದ್ರಾ ತಲುಪಿತ್ತು. ಓಮನ್ನಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಗ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಿ ಟಾಂಜಾನಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ.
ಜಲಸಂಧಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 18 ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ಹಡಗುಗಳಿದ್ದು, 485 ನಾವಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಾಹಕಗಳಾದ ಜಗ್ ವಿಕ್ರಮ್, ಗ್ರೀನ್ ಆಶಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಸಾನ್ವಿ ಸೇರಿವೆ. ಒಂದು ಖಾಲಿ ಹಡಗಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ಕುವೈತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ: ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಸಾವು, ಸೇನಾ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ
ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ: ಯುಎಇನಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸೂಚನೆ