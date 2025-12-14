ETV Bharat / bharat

19 ಕೈದಿಗಳಿಗೆ 56 ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ತೆಲಂಗಾಣದ ವಾರಂಗಲ್​ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಎಡವಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ.

WARANGAL JAIL STAFF
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 14, 2025 at 8:30 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೈಲುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತೆಲಂಗಾಣದ ವಾರಂಗಲ್​ ಜೈಲು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಎಂಬಂತಿದೆ. ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಗಿಂತ ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು. ತೆಲಂಗಾಣ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಾರಂಗಲ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 19 ಕೈದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕಾಯಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 56 ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ. ಇದು ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಲೋಪದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು?: ಈ ಹಿಂದೆ, ವಾರಂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹವಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜೈಲಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ವಾರಂಗಲ್‌ ಜೈಲಲ್ಲಿರುವ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕರೀಮ್‌ನಗರ, ಖಮ್ಮಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಾರಂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಕೈದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೈದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯು, ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜೈಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಇದೇ ಜೈಲಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದವರನ್ನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2023 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಮಂಜೂರಾದ 1,973 ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ 1,536 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ, ವಿವಿಧ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ 7,494 ಕೈದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 2,028 ಕೈದಿಗಳು ಚೆರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ (ಶೇ.35) ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಓರ್ವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 12 ಕೈದಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಚಂಚಲಗುಡ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸರಾಸರಿ 9 ಕೈದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರದಾಡಬೇಕಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹವಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿರುವ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 618 ಕೈದಿಗಳಿದ್ದು ಅವರನ್ನು 49 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 13 ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೀಂನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ 376 ಕೈದಿಗಳಿದ್ದು, 74 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 5 ಕೈದಿಗಳ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು.

