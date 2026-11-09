ಯೆಮನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಭಾರತದ 19 ನಾವಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ
INDIAN SEAFARERS SAFE : ಯೆಮನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 19 ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 9, 2026 at 8:15 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಯೆಮನ್ನ ಹೊದೈದಾ ಮತ್ತು ಸನಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಭಾರತದ 19 ನಾವಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯೆಮನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
"ಎಲ್ಲ ನಾವಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ‘X’ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
The Embassy of India to Yemen has successfully evacuated 19 Indian seafarers who were stranded in Hodeidah and Sana’a (Yemen) for the past two weeks. All seafarers are safe, in good health, and on their way back to India. The Embassy sincerely thanks all concerned for their valuable cooperation and continued support in facilitating the safe evacuation of our Indian nationals. @MEAIndia— India in Yemen (@IndiaInYemen) November 8, 2026
ಯೆಮನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 14 ಭಾರತೀಯರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ರಕ್ಷಿಸಲಾದ 19 ನಾವಿಕರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆ 14 ನಾವಿಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಹೊದೈದಾ ಬಳಿ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ 14 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಯೆಮನ್ ಕರಾವಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಯುಖಾರ್ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ ಭಾರತೀಯ ದೋಣಿ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೌದಿ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಅರಬ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ 14 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಹೌತಿ ಪಡೆಗಳು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯೆಮನ್ನ ಹೌತಿಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೌತಿಗಳ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಸೌದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟ ಪಡೆಗಳು ಯೆಮನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಇದು 2022 ರ ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂದಬ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೂ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
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