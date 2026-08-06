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ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನಡುವೆ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡ ಹೊಸ ತಂಡ: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 4.70ಲಕ್ಷ ಯಾತ್ರಿಕರಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗ ದರ್ಶನ

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಹಾಗೂ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

1,801 Pilgrims Leave for Baltal as Amarnath Yatra Crosses 4.70 Lakh Mark
ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 6, 2026 at 11:51 AM IST

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ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ನಡುವೆಯೇ, ಈ ವರ್ಷದ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯ 28ನೇ ತಂಡವು ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಜಮ್ಮುವಿನ ಭಗವತಿ ನಗರ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸದಿಂದ ಬಾಲ್ಟಾಲ್ ಮೂಲ ಶಿಬಿರದತ್ತ 1,801 ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಗಿದರು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2.45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಮ್ಮುವಿನ ವಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ 1,347 ಪುರುಷರು, 351 ಮಹಿಳೆಯರು, 89 ಸಾಧುಗಳು ಮತ್ತು 14 ಸಾಧ್ವಿಗಳಿದ್ದರು. ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಲ್ಟಾಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 40 ಬಸ್‌ಗಳು, 12 ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ವಾಹನಗಳು, 19 ಹಗುರವಾದ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 74 ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಆತಂಕಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಯಾತ್ರೆಯು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸುರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ, ಸಿಡಿಲು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 30 ರಿಂದ 40 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜಮ್ಮು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ, ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಉರುಳಿ ಬೀಳುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು , ಲಘು ಮಳೆ ಅಥವಾ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

370ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಏಳನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ 4.70 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, ಇಂದು ಹೊಸ ತಂಡ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೆ.

ಬುಧವಾರದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಯಾತ್ರೆ ರದ್ದಾದ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಯಾತ್ರೆಯು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಟಾಲ್ ಮೂಲ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗುಹಾ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ನಿಗದಿಯಂತೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಪಡೆದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರದಂದು 2,943 ಭಕ್ತರು ಗುಹಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇವರಲ್ಲಿ 1,850 ಪುರುಷರು, 868 ಮಹಿಳೆಯರು, 38 ಮಕ್ಕಳು, 39 ಸಾಧುಗಳು, 12 ಸಾಧ್ವಿಗಳು, ಇಬ್ಬರು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು 134 ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 4,70,929 ಯಾತ್ರಿಕರು ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ಧಾರೆ.

38 ದಿನಗಳ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯು ಜುಲೈ 3 ರಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ದಿನವಾದ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

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