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NEET ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ​ ಬರೆಯಲು 18 ವರ್ಷದ ಪೋಕ್ಸೋ ಆರೋಪಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು

18 ವರ್ಷದ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎನ್​ಎಸ್​ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆ, 2012ರ ನಿಬಂಧನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

18-year-old POCSO accused gets temporary bail to take NEET retest
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 19, 2026 at 10:12 AM IST

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ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಜೂನ್​ 21ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ನೀಟ್​ ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ 18 ವರ್ಷದ ಯುವಕನಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ವಿಶೇಷ ಪೋಕ್ಸೊ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎಸ್.ಆರ್.ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಜಾಮೀನು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ನವಿ ಮುಂಬೈನ ತಲೋಜಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಈ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜೂನ್​ 18ರಿಂದ ಜೂನ್​ 21ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಜಾಮೀನು ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಷರತ್ತುಬದ್ದ ಜಾಮೀನಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ ಶೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ಜೂನ್​ 22ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಬಂಧಿತ 18 ವರ್ಷದ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎನ್​ಎಸ್​ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆ, 2012ರ ನಿಬಂಧನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ವಕೀಲ ಕಪಿಲ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಜೋಡ್ಜ್, "ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಂಧಿತ ಯುವಕ ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.

ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಧಾರಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಾರದು. ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣದ ಪರಿಚಯವಿರುವ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಬಾರದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

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TEMPORARY BAIL
NEET
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POCSO ACCUSED GETS TEMPORARY BAIL

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