ಕೇರಳ: UDF ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಸಚಿವರಿಗಿದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನಲೆ

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನೂತನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವವರ ಪೈಕಿ 18 ಸಚಿವರು ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ಲದ ಯುಡಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರದ ನೂತನ ಸಚಿವರು (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 18, 2026 at 8:21 PM IST

Updated : May 18, 2026 at 8:27 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಡಿ.ಸತೀಶನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಮಂದಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ 18 ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ (ಎಡಿಆರ್) ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಎಡಿಆರ್ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಚಿವ ಸಿ.ಪಿ.ಜಾನ್ ಅವರ ಅಫಿಡವಿಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಥವಾ 18 ಸಚಿವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವತ: ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 14 ಅಥವಾ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

15 ಸಚಿವರು ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು: ಹಾಲಿ ಸರ್ಕಾರದ 20 ಸಚಿವರಲ್ಲಿ 15 ಅಥವಾ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಘೋಷಿಸಿದ ಸರಾಸರಿ ಆಸ್ತಿ 6.32 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.

ಚವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಶಿಬು ಬೇಬಿ ಜಾನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ (24.63 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೊಡುಂಗಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಓ.ಜೆ.ಜನೀಶ್ ಅವರು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಸ್ತಿ (57.08 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಎಡಿಆರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ.

ಸಚಿವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ: ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಚಿವರು ಅಥವಾ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಮಂದಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ನಡುವೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, 17 ಸಚಿವರು ಅಥವಾ ಶೇ.85ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಯಸ್ಸಿನ ವಿವರ: 6 ಸಚಿವರು ಅಥವಾ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಮಂದಿ 31-50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ, 14 ಮಂದಿ ಅಥವಾ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 51ರಿಂದ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ: ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ 21 ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದು, ಇದು ಒಟ್ಟು ಬಲದ ಶೇ.10 ರಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

