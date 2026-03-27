ಬುಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 17,500 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ತಾಪ್ಸಿ ಧ್ಯೇಯ: 50,000 ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸುವ ಗುರಿ

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 27, 2026 at 1:08 PM IST

ಅಮರಾವತಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಿಶ್ರಣವಿದು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್‌ನ 24 ವರ್ಷದ ತಾಪ್ಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ತಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮೊದಲು ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಈ ಸವಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 9, 2025 ರಿಂದ ಇವರ ದೇಶ ಸವಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 16 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಷನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಭಾರತ್ - ಬೊಜ್ಜು ಮುಕ್ತ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ತಾಪ್ಸಿ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರವಾಸ: ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಇವರ ಪ್ರವಾಸ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ಇವರು, ಆ ಬಳಿಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಐಐಟಿ, ಎನ್‌ಐಟಿ, ಐಐಐಟಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಎಂಜಿ ಯೋಧ ಸೇನಾ ಎಂಬ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1,000 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಮತ್ತು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ ಎಂದು ಅವರು ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಈನಾಡು - ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಾದದ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ತಾಪ್ಸಿ ಧ್ಯೇಯ: 50,000 ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸುವ ಗುರಿ (EENADU)

ಬಿಹಾರ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಅಸ್ಸಾಂ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದಿದೆ. ಆಹಾರ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು 28 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಐದು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ: ವ್ಯಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಈ ಐದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಯುವಕರು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ತಾಪ್ಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

ತಾಪ್ಸಿ ಅವರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸತ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಅವರ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಕೇವಲ ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ದೂರವಲ್ಲ, ಭಾರತವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ಇವರ ಧ್ಯೇಯ.

