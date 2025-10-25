'ಮಗನ ನೆರಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡಬಲ್ಲೆ': ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ 17 ವರ್ಷ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ನರಕಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ
ಅಂದು 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ಎರಚಿದ್ದ ಪಾಗಲ್ ಪ್ರೇಮಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಆಕೆ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಾರಾಯಣ ಸಾಹೂ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 25, 2025 at 9:06 PM IST
ಕಟಕ್ (ಒಡಿಶಾ): “ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ.. ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ ಏನು? ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ಪತಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಯ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಪ್ರಮೋದಿನಿ ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು..
ಹೌದು, ಆಸಿಡ್ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರ ಧ್ವನಿ ನಡುಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಆ ದಿನದಂದು ನಡೆದ ಕರಾಳ ಘಟನೆಯ ಭಯದಿಂದ. ಆ ದಾಳಿಯ ಗಾಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಸಿಯಾಗಿವೆ.
“ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ನನಗೆ ದೇಹವಿದೆ, ನಿಜ, ಆದರೆ ಆತ್ಮವಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸತ್ತುಹೋಯಿತು, ”ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು.
ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ: ಪ್ರಮೋದಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೋವಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನೋವುಂಟುಮಾಡುವ ನೆನಪುಗಳು ಈಗಲೂ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೊರಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಾಗ ಆಸರೆಗಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬರ ತೋಳು ಬೇಕು. "ದೇವರು ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅವನ ನೆರಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಅವನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅವನ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಸುಕಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಜೀವನದ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2009, ಸಂಜೆಯ ಸಮಯ. ಆಗ ಜಗತ್ಸಿಂಗ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 16 ವರ್ಷದ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಮೋದಿನಿ, ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, 28 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಸಂತೋಷ್ ಬೆಡಂತ ಎಂಬಾತ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಮೋದಿನಿ ಮೇಲೆ ದಿಢೀರ್ ಆಸಿಡ್ ಎರಚಿದನು. ಈ ಘಟನೆ ಪ್ರಮೋದಿನಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು.
ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇ ಕಾರಣವಾಯ್ತು: ಆ ಪಾಗಲ್ ಪ್ರೇಮಿಯ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೌರ್ಯ ಅವಳ ಮುಖ, ದೇಹ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಮೋದಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಎದುರಿಸಿದರು. "ನಾನು ಹೋರಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಪ್ರಮೋದಿನಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. "ಇನ್ನೂ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಅವನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ದಿನವೂ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಪಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅವನು ಹೊರಬಂದಾಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಪ್ರಮೋದಿನಿ ಭಯದಿಂದಲೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ: 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪ್ರಮೋದಿನಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ಅವರು ಎನ್ಜಿಒವೊಂದರಲ್ಲಿ (NGO) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಳದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿಯೇ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
"ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳೂ ಇವೆ" ಎಂದು ಪ್ರಮೋದಿನಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನೋವಿನಿಂದ ಅವರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಮೋದಿನಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಮಾಝಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ, ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಏಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು 28 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದ ಸುದ್ದಿ ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಸುದ್ದಿಯಾದ ನಂತರ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮೋದಿನಿಯವರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಾರಾಯಣ ಸಾಹೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ, "ನಾನು ತೀವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಸುಟ್ಟ ಚರ್ಮ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಣವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?" ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು.
ಪ್ರಮೋದಿನಿಯ ಜೀವನವು ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜಾಂಶ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಇದೆ. "ನಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಪರದಾಡಬೇಕಿದೆ. ಕೇವಲ ಪರಿಹಾರದ ಬದಲು, ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗ, ನಾವು ಭಯಮುಕ್ತರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, "ನನಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಮೋದಿನಿ.
