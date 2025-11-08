ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದಿಂದ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ 150 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಈ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬಳು.
Published : November 8, 2025 at 2:08 PM IST
ಬಾಪಟ್ಲಾ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತೇನೆಂದರೂ, ಪೋಷಕರು ಮಗಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಬಾಪಟ್ಲಾದ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಕುಂಚಲ ಕೈವಲ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಉತ್ಸಾಹಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಕನಸನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೌಲ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಛಲ ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯೇ ಸರಿ.
2026-29ವರೆಗೆ ತರಬೇತಿ: ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (ISS) ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಕೈವಲ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಗುರಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೈವಲ್ಯ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. ಆ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಬಂದ ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಡದವೋಲ್ನ ಕುಂಚಲ ಕೈವಲ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ 36 ದೇಶಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 150 ಮಂದಿಯಷ್ಟೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ 150 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೈವಲ್ಯ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ನೀಲ್ ಎಸ್. ಲಚ್ಮನ್ ಅವರಿಂದ ಕೈವಲ್ಯ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇ - ಮೇಲ್ ಬಂದಾಗಿ ಕೈವಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೈವಲ್ಯ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ಛಲದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು, ಇಂದು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈವಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತರಬೇತಿ 2026 ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕೈವಲ್ಯ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಕನಸು ಅವರದು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಹಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕುತೂಹಲವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ದೂರ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಾಸಾದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಕೈವಲ್ಯ ಬಾಪಟ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಟಪುಡಿ ಗ್ರಾಮದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೋಜ್ಞಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಕೈವಲ್ಯ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ, ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ವಿಶ್ವಕೋಶಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಅವರು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 2029 ರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ 300 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಸುತ್ತಲು 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶೂನ್ಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಐದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಕೈವಲ್ಯ ಅವರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಮೇಲಿನ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ನವದೆಹಲಿಯ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿ, ಕೈವಲ್ಯ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತರು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಗ್ರಹ ಕರಕುಶಲ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೊಂಬೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೂ ಕಲಿಸಿದರು.
8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಗೋಳ ಸಹಯೋಗದ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಹುಡುಕಾಟ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ 2020 CM24 ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಅವಳ ಕನಸಿನ ರೆಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿತುಕೊಂಡಿತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರು 2021 CM37 ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. 2021ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ನಂತರ, ಅವರು ನಾಸಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಯು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. 10 ದಿನಗಳ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಮೂಲಭೂತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಭಾರತೀಯರಾದರು.
ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಯಕೆ: ಕೈವಲ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಎಲ್ಎಂಯುನಲ್ಲಿ ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಸೆಯಿದೆ. ಕೈವಲ್ಯ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಈಜುಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದೆಯೂ ಹೌದು. ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು 1:38 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. "ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವೊಂದು ತರ್ಕ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತಷ್ಟೂ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಟನ್ ಮತ್ತು ಡಾ ವಿನ್ಸಿ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕೈವಲ್ಯ.
