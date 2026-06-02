CBSE OSM ಲೋಪ: ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರಿದ 17 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ ಒಎಸ್​ಎಮ್​ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಲೋಪ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ 17 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾರ್ಥಕ್​ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 2, 2026 at 8:32 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಒಎಸ್​​ಎಮ್​​ನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ ಜಾರ್ಖಂಡ್​​ನ 17 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾರ್ಥಕ್​ ಸಿದ್ಧಾಂತ್​ ಎಂಬವರು 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ವೆಂಡರ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಇಂದು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವತಃ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಸಾರ್ಥಕ್ ಅವರು, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ವೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ) ಅನುಸರಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ, ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನ ಹಿರಿಯ ಸಂಸದ ದಿಗ್ವಿಜಯ್​ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಹಿಳೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಜನ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾರ್ಥಕ್​ ಅವರು ತಾವು ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ 7 ಪುಟಗಳ ದೂರಿನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಸಮಿತಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅಹವಾಲನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಈ ಕುರಿತು ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಬಯಸಿದೆ.

ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಸಿಂಗ್, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾರ್ಥಕ್ ಅವರು ಈ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಗೆ ತನ್ನ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜೂನ್ 6 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

12ನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ಉಂಟಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು ಇಂದು ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿತು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್​ ಜಾರಿ: ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ (ಒಎಸ್​ಎಮ್​) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪದ ನಡುವೆ, 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಎಸ್‌ಎಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಮಿತಿಯು ಚರ್ಚಿಸಿತು.

