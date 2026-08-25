17 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ; ಕಂದನ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದಿಂದ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಪೋಷಕರು
ಕೇವಲ 17 ತಿಂಗಳ ಕಂದನ ಸಾವು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅತೀವ ಆಘಾತವೆನಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದೇ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಅಂಗಾಂಗಳ ದಾನದಿಂದ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
Published : August 25, 2026 at 10:48 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದ 17 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಮಾಡಿದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು, ನೋವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುನರ್ ಜೀವ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ವಿಲ್ಲುಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಜಿತ್ ಎಂಬುವರ 17 ತಿಂಗಳ ಪುಗಲ್ ಎಂಬ ಗಂಡು ಮಗು ಹೈಡ್ರೋಸೆಫಾಲಸ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಗುವನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಕಳೆದ 6 ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ನಡೆಸಿದ ಸೂಕ್ತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರದ ಕಾರಣ, ನಿನ್ನೆ (ಆಗಸ್ಟ್ 24) ಮುಂಜಾನೆ ಮಗುವಿಗೆ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಪುಟ್ಟ ಕಂದನ ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಆಕಾಶವೇ ಕಳಚಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಾಯಿತು. ಈ ದುಃಖದ ನಡುವೆಯೂ, ಅವರು ಇತರರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಉದಾತ್ತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಅಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಮಾನವೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿತು.
ಮಗುವಿನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ 1 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ, ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಕ್ರೋಮ್ಪೇಟ್ನ ರೇಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ 4 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ವಡಪಳನಿ ಕಾವೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಮಗುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ದಾದಿಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ದೇಹವನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿತು.
ಸಂಬಂಧಿಕರ ದುಃಖದ ನಡುವೆ, ಮಗುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂಲಕೊಟ್ಟಲಂ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.
ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ತಮ್ಮ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಪೋಷಕರ ಈ ತ್ಯಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮೃತ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಅಜಿತ್, "ತನ್ನ ಮಗು ತನ್ನ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಇತರರಿಗೆ ಜೀವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅವನ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವನು ಜೀವ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಮಗು ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ನಾವು ವೈದ್ಯರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಗುವಿನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ದುಃಖಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಾವು ಅವನ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಮಗು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 8 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗುವಿನ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಮಗುವಿನ ಸಾವಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಈ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಮಗುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಶಾಂತರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಸಹನೀಯ ದುಃಖದ ನಡುವೆಯೂ, ಇತರರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಉನ್ನತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಪೋಷಕರ ಈ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯವು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
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