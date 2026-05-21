ಕೇರಳಂ: ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಂಜೇಶ್ವರಂ ಶಾಸಕ ಅಶ್ರಫ್

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 21, 2026 at 3:40 PM IST

ತಿರುವನಂತಪುರಂ(ಕೇರಳಂ): 16ನೇ ಕೇರಳಂ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಡಿ.ಸತೀಸನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜಿ.ಸುಧಾಕರನ್ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾದ 139 ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಲೋಕಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರನ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರಿಂದ ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಡಿ.ಸತೀಸನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಐ.ವಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಶಾಸಕರಾದರು. ನಂತರ ಪರಕ್ಕಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಂ.ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಶಾಸಕರಾದ ಕೆ.ಕೆ.ಅಬಿದ್ ಹುಸೇನ್ ತಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಅಬಿನ್ ವರ್ಕಿ ಕೂಡ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಓ.ಎಸ್.ಅಂಬಿಕಾ ಅವರು ಇಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಪುನಲೂರು ಶಾಸಕ ಸಿ.ಅಜಯಸ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಜಿ.ಆರ್.ಅನಿಲ್, ಎಂ.ಎಸ್.ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ವಿ.ಟಿ.ಬಲರಾಮ್, ಕೆ.ಎನ್.ಬಾಲಗೋಪಾಲ್, ಸಿ.ಪಿ.ಜಾನ್ ಮತ್ತು ವಿ. ಜಾಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ವಡಕ್ಕಂಚೇರಿ ಶಾಸಕ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಚಿಟ್ಟಿಲಪ್ಪಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ಶಾಸಕರು.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಂಜೇಶ್ವರಂ ಶಾಸಕ: ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಹಡಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಮಂಜೇಶ್ವರಂ ಶಾಸಕ ಎ.ಕೆ.ಎಂ.ಅಶ್ರಫ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದರು. ದೇವಿಕುಲಂ ಶಾಸಕ ಎ.ರಾಜಾ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಚೆನ್ನಿತ್ತಲ, ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಸಕ ಅಡ್ವ. ಫೈಸಲ್ ಬಾಬು, ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಪಿಶಾರಡಿ ಅವರು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಸಂದೀಪ್ ವಾರಿಯರ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಮತ್ತು ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಅನ್ವರ್ ಸಾದತ್ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣವಚನವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಚಾಂಡಿ ಉಮ್ಮನ್ ಅವರು ದಿವಂಗತ ಉಮ್ಮನ್ ಚಾಂಡಿ ಅವರ ಫೋಟೋವಿದ್ದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಸದನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ನೇಮಮ್‌ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚುನಾವಣಾ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

