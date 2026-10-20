ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ: ಪುಣೆಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ 16 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಸೀರೆ, 2 ಕೆಜಿಯ ರತ್ನ ಖಚಿತ ಕಿರೀಟ!
ಪುಣೆಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 20, 2026 at 1:32 PM IST
ಪುಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಪುಣೆ ನಗರದ ಸರಸ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು 16 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಸೀರೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ರತ್ನ ಖಚಿತ ಕಿರೀಟ ಹೊತ್ತ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಸಾಗರ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಚಿನ್ನದ ಸೀರೆಯನ್ನು ತೊಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವರ್ಷ ದೇವಿಗೆ 2 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ರತ್ನಖಚಿತ ಕಿರೀಟವನ್ನೂ ತೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲಾದ ಈ ಕಿರೀಟವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಶಿರದ ಮೇಲಿತ್ತು. ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುಣೆಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು. ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ದೇವಿಗೆ ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು ತೊಡಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅಂದಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಸುವರ್ಣ ಸೀರೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವಕೀಲ ಪ್ರತಾಪ್ ಪರದೇಶಿ ಅವರು, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ಬಂಗಾರವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇವಿಗೆ ಈ ಸುವರ್ಣ ಸೀರೆಯನ್ನು ತೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಉಡಿಸುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದಸರಾ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯ ದಿನಗಳಂದು ದೇವಿಯನ್ನು ಈ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ಶ್ರಮ: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸೀರೆಯ ತೂಕವೇ 16 ಕೆಜಿಯಷ್ಟಿದೆ. ಕುಶಲಕರ್ಮಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಆಕರ್ಷಕ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕವೇ ಬಂಗಾರದ ಈ ಸೀರೆಗೆ ಜೀವ ಬಂದಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ದೇವತೆಗಾಗಿ 2 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ರತ್ನ ಖಚಿತ ಕಿರೀಟವೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಈ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಘಟಸ್ಥಾಪನಾ ದೇವಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ದೇವತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ 9 ದಿನಗಳ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
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