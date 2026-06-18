16 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ, 197 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ: 2025-26ರಲ್ಲಿ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 660 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭಕ್ತರು!
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಕ್ತರು 4.89 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ, ದರ್ಶನ - ಆರತಿ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 39.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ.
Published : June 18, 2026 at 3:36 PM IST
ಶಿರಡಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 2025-26ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 660 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಗದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು 3,618 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ 256 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಿಇಒ ಗೋರಕ್ಷ ಗಾಡಿಲ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶಿರಡಿಗೆ 3 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಭಕ್ತರ ದೇಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರು 15 ರಿಂದ 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ₹660 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಡಿಲ್ಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಾಯಿ ಭಕ್ತರು ಸುಮಾರು ₹4.89 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ₹39.55 ಕೋಟಿ ಆದಾಯವು ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಥಾನವು ಈ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ನಗದು ಜೊತೆಗೆ, ಭಕ್ತರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜೂನ್ 15, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಸುಮಾರು ₹151.87 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 549.44 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ₹25.33 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 7,030.47 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದಾಸ್ತಾನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಗಡಿಲ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 16 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 197 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಡಿಲ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಏರಿಕೆ: 2021 - 22ರಲ್ಲಿ ರೂ. 436.95 ಕೋಟಿ, 2022-23ರಲ್ಲಿ ರೂ. 803.93 ಕೋಟಿ, 2023-24ರಲ್ಲಿ ರೂ. 819.57 ಕೋಟಿ, 2024-25ರಲ್ಲಿ ರೂ. 850.97 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 2025-26ರಲ್ಲಿ ರೂ. 851.97 ಕೋಟಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ.
ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟು ₹850 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಗಡಿಲ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ಸಂಸ್ಥಾನವು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಅನ್ನದಾನ (ಆಹಾರ ಅರ್ಪಣೆ) ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಡಿಲ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಭಕ್ತರಿಂದ ಬರುವ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಯಾತ್ರಿಕರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಿರಡಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ:
ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 15 ಟನ್ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಅನ್ನದಾನ: ಟಿಟಿಡಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ತಿಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೀರಿ!
ಸಂಸದೀಯ ಸಭೆಗೆ 6 ಸಂಸದರು ಗೈರು: ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಶಿವಸೇನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋಳು?