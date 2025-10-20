ETV Bharat / bharat

25 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 15,773 ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಾಣಸಿಗ! ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ಬಾಣಸಿಗ ವಿಷ್ಣು ಮನೋಹರ್ ಎಂಬವರು 25 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 15,773 ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಿ, ತಮ್ಮದೇ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 20, 2025 at 5:14 PM IST

ಅಮರಾವತಿ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಲ್ಲಿನ ಖ್ಯಾತ ಬಾಣಸಿಗ ವಿಷ್ಣು ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಮರಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 25 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 15,773 ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 26 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಷ್ಣು ಅವರು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 14,400 ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದು, ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದರು.

ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಮರಾವತಿಯ ಗುನ್ವಂತ್ ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 25 ಗಂಟೆಗಳ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇವರು 15,700 ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು. 20 ನಿಮಿಷಗಳ ರೆಫರಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ಮನೋಹರ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಗ್ರಿಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಮರಾವತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೋಹರ್ ಕೊನೆಯ 15,773ನೇ ದೋಸೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಇದನ್ನು ಅವರ ತಂಡ ಮತ್ತು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾವತ್ ಅವರು ಬಾಣಸಿಗ ಮನೋಹರ್ ಅವರಿಗೆ ಪದಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

ಅಮರಾವತಿ ಜನರಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಮನೋಹರ್ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅಮರಾವತಿಯ ಜನರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ಸರತಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 3ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಜನಸಂದಣಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, 5ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಜನರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿತು ಎಂದು ಮನೋಹರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ದಾಖಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಮನೋಹರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಪರ್ಣಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ತಯಾರಿಸಿದ ದೋಸೆಗಳನ್ನು 30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸವಿದರು. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬದ್ನೇರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ರವಿ ರಾಣಾ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರೂ ಕೂಡಾ ಮನೋಹರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಗ್ಪುರದ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಮನೋಹರ್, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಹತ್ತು ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮುಂದಿನ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

VISHNU MANOHAR
INDIA WORLD RECORDS
ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ
AMRAVATI MAHARASTRA
DOSA WORLD RECORD

