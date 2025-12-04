ETV Bharat / bharat

ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 150 ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು

ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 150 ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿವೆ.

ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ (AFP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 4, 2025 at 8:47 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್‌ನ 150 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಇಂಡಿಗೋ ಇಂದು(ಡಿ.4) ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ 75 ನಿರ್ಗಮನ, 75 ಆಗಮನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 150 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಗೋದ ಹಲವು ವಿಮಾನಗಳು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ರದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹತಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುಂತಾಯಿತು. ತುರ್ತಾಗಿ ವಿವಿಧ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಯಾಣ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಏಕಾಏಕಿ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರ ರದ್ದಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಹತಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

"ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾನು ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ನಾನು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಪುನಃ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಿತ್ತು. ವಿಮಾನ ಬೇಗನೆ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ನನಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದು ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಡ್ಡಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿದಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಚೆನ್ನೈ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿ ಸಂತೋಷ್ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ವಿಮಾನದ ಹಠಾತ್ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ಲಾನ್​ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನೈ ತಲುಪಬೇಕು. ನನ್ನ ವಿಮಾನ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇಂಡಿಗೋದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವವನು. ಆದರೆ, ಈ ಅನುಭವ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಭೆಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ. ಇಂಡಿಗೋದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕರೆ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಮಾಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರವಾದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಂದು ನೋವು ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ವ್ಯಾಪಕ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಅಡಚಣೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ಸಂಘ (ALPA ಇಂಡಿಯಾ) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಇಂಡಿಗೋ

