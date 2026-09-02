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ದೆಹಲಿ ಏಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಸಾವು; ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ವಿಳಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರೋಶ

ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನೆ ಹಿಂದೆ ಪಿತೂರಿಯಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತ ತಂದೆ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಏಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಸಾವು (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 2, 2026 at 2:47 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾ ಮೂಲದ 15ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿಳಂಬ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಮೃತ ಬಾಲಕಿಯ ತಂದೆ ಮುಕೇಶ್ ಪರಿಯಾನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಳು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏಮ್ಸ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ: ಕೋಟಾದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ತನ್ವಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಇದ್ದ ಹೃದಯದ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಪ್ಟಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಲ್ಮನರಿ ಅಟ್ರೇಷಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಏಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 2014ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 2015ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಬದುಕಿರುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬವು ಹೇಳಿದೆ.

ಹೃದಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ವಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಂದು ಏಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಯೋಜಿತ ಹೃದಯ-ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕಸಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 7ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹದಗೆಡಲಾರಂಭಿಸಿತು.

ಸಿಟಿವಿಎಸ್​ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ. ವಿ. ದೇವಗೌರ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಂಗಳವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 2:50ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಾಲಕಿ ತೀವ್ರ ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದಳು. ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಆಕೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವು ಕುಸಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ವೈದ್ಯರು ಆಕೆಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಉಳಿಸಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರೂ, ಆಕೆಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ರ ವೇಳೆಗೆ ಆಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದರು.

ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನೆ ಹಿಂದೆ ಪಿತೂರಿಯಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತ ತಂದೆ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ವಿಳಂಬದ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏಮ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಬಾಲಕಿಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಏಮ್ಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಅತಿಯಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ರೋಗಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

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