ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಬಂಧನ: ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿಗಾ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ರಾಪ್ತರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : January 6, 2026 at 3:02 PM IST
ಪಠಾಣ್ ಕೋಟ್ (ಪಂಜಾಬ್): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಎಸ್ಐ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಠಾಣ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಐಎಸ್ಐ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಇದು ಅಪ್ರಾಪ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಮ್ಮು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಬಾ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಬಾಲಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಐಎಸ್ಐ ಪಂಜಾಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳು ರವಾನೆಯಾವುದು ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪಠಾಣ್ ಕೋಟ್ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ದಲ್ಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಿಲ್ಲೊನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಐಎಸ್ಐನ ಮುಂಚೂಣಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಾಲಕ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಈತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆ, ಐಎಸ್ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ರಾಪ್ರನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.
ಬಂಧಿತ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ತಂದೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಶಂಕಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜ ಎಂಬಂತೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕನು ತನ್ನ ಅನುಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಾಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತನಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈತ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ, ಈತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ದರೋಡೆಕೋರರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದ. ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ದುರ್ಬಲ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
