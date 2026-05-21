ಜೈನಾಚಾರ್ಯರ ವಂಶಾವಳಿಯ ಚಿನ್ನದ ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅಪರೂಪದ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ಈ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜೈನ ಆಚಾರ್ಯರ ವಂಶಾವಳಿಗಳಿದ್ದು, ಅವರ ನಿಯಮಗಳಿವೆ.

14ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಪರೂಪದ ಜೈನಾಚಾರ್ಯರ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 21, 2026 at 5:39 PM IST

ಬಾಗ್‌ಪತ್​(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಂ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಗ್‌ಪತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರೌತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಹಜದ್ ರಾಯ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಗ್‌ಪತ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಇತರ ಎರಡು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ 24 ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರರ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ) ಬದುಕು ಮತ್ತು ಅವರ 14 ಕನಸುಗಳಿವೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಜೈನಾಚಾರ್ಯರ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತಾಜಿಯರ ನಿಯಮಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ.

ಇದು ಆಚಾರ್ಯ ಭದ್ರಬಾಹು ವಿರಚಿತ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ: ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶಹಜಹಾನ್ ರೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ.ಅಮಿತ್ ಜೈನ್, "ಒಂದು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ 150 ಚಿಕಣಿ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ ಚಿಕಣಿ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚೂಪಾದ ಮುಖಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕೃತ ಉಡುಪುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಈ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಪುಟಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ (ದಿ ಮೆಟ್: ಮ್ಯಾನ್‌ಹ್ಯಾಟನ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರ, ಯುಎಸ್ಎ), ಕೆಲವು ಪುಟಗಳನ್ನು ವರ್ಜೀನಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಪುಟಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಭದ್ರಬಾಹು ಅವರು ಈ ಅಪರೂಪದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯ ಲೇಖಕರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೈನಾಚಾರ್ಯರ ವಂಶಾವಳಿಯ ಚಿನ್ನದ ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ಈ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ವಿಶ್ವದ ಅಪರೂಪದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 14 ಮತ್ತು 15ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೈನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಶಾಯಿಯಿಂದ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಳೆಗರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದಾಗಿ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರವೂ ಕಾಗದವನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಸಮತಲ ಆಕಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ಜೈನ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ, ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.

