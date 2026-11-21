4,000 ಅಗ್ನಿವೀರರ ಮಾಹಿತಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟ ಬಾಲಕ ವಶಕ್ಕೆ
ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಭೇದಿಸಲು ಬಳಸಲಾದ ನಿಖರವಾದ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
By PTI
Published : November 21, 2026 at 5:07 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 4,000 ಅಗ್ನಿವೀರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ 500 ಡಾಲರ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ 14 ವರ್ಷದ ಹರಿಯಾಣದ ಬಲ್ಲಭಗಢದ ಬಾಲಕನನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ.
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಜಿ ಅಗ್ನಿವೀರರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತನೊಬ್ಬ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ.
ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡ ಬಾಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನ ಜಾಹೀರಾತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮಾರು 4,000 ಅಗ್ನಿವೀರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು 500 ಡಾಲರ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಭೇದಿಸಲು ಬಳಸಲಾದ ನಿಖರವಾದ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಘಟಕವು ಅಪ್ರಾಪ್ತನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಡೇಟಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಜ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ತೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಅಗ್ನಿವೀರರ ಅಧಿಕೃತ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಬಾಲ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ, ಅವನನ್ನು ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಡೇಟಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆಯೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಗ್ನಿವೀರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಈಗ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ದತ್ತಾಂಶ ಸೋರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈನ್ಯ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2022ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ನೇಮಕಾತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರನ್ನು ಅಗ್ನಿವೀರರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇನಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
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