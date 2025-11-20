ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಶುವೈದ್ಯರು: ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಚ್, 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಒಂದೇ ದಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ
ಕೇರಳ ತ್ರಿಶೂರ್ನ ಮನ್ನುತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ 14 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 20, 2025 at 2:21 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ) : 1987ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂರ್ನ ಮನ್ನುತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು 14 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಾಗ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೇರಳ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆಂದು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಎಲ್ಲಾ 14 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾಗೂ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಘಟನೆ: ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ 71 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕ್ಷಣ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. 1987ರಲ್ಲಿ ಮನ್ನುತ್ತಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮೇ 31, 2026 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕೊಲ್ಲಂನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಶುವೈದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಡಿ. ಶೈನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, “ನಾವು 1987ರ ಬ್ಯಾಚ್ನವರು. ಆಗ ನೀಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆವು. ಆದರೆ, ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 14 ಜನರು 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಶುವೈದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡೆವು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದೇ ದಿನ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವಮಾನದ ಬಂಧಗಳ ಬಲ : 1954 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಲಪ್ಪುಳದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಪಿ. ವಿ. ಅರುಣೋದಯಂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ಬ್ಯಾಚ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಯಾದರೆ, ಇಡೀ ಬ್ಯಾಚ್ ಹಾಜರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಂಧವೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲು ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಮನ್ನುತ್ತಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ "ಒಂದು ತರಗತಿ, ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಪಯಣ" ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾಲಕ ಡಾ. ಡಿ. ಶೈನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು :
ಡಾ. ಎಸ್. ರಾಮ – ತಿರುವನಂತಪುರಂ
ಡಾ. ಡಿ ಶೈನ್ ಕುಮಾರ್ - ಕೊಲ್ಲಂ
ಡಾ. ಪಿ ವಿ ಅರುಣೋದಯಂ – ಆಲಪ್ಪುಳ
ಡಾ.ಸಂತೋಷ್ – ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ
ಡಾ. ಪಿ ಕೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ – ಕೊಟ್ಟಾಯಂ
ಡಾ. ಬಿಜು ಜೇಕಬ್ ಚೆಂಬರತಿ – ಇಡುಕ್ಕಿ
ಡಾ. ಪಿ ಜಿ ರಾಜೇಶ್ - ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್
ಡಾ. ಪಿ ಸಜಿ ಕುಮಾರ್ - ಎರ್ನಾಕುಲಂ
ಡಾ. ಕೆ ಬಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ – ತ್ರಿಶೂರ್
ಡಾ. ಎಸ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ - ಕಣ್ಣೂರು
ಡಾ. ಜಕ್ಕರಿಯಾ ಸಾದಿಕ್ – ಮಲಪ್ಪುರಂ
ಡಾ. ವಿ ಗೀತಾ - ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್
ಡಾ. ಟಿ ಯು ಶಾಹಿನಾ - ವಯನಾಡ್
ಡಾ. ಬಿಂದು ಕೆ ವಿ - ಕಾಸರಗೋಡು
