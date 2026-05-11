ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ 14 ವಿಧದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು; ಈ ವಿಸ್ಮಯ ನೋಡಲು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಜನಸಮೂಹ: ರೈತನ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಿದು!
ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಾವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ - 14 ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 14 ವಿಧದ ಮಾವು, ರೈತ ಉಕಾಭಾಯಿ ಭಟ್ಟಿಯವರ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಸೇರುವ ಜನ
Published : May 11, 2026 at 10:50 AM IST
ಅಮ್ರೇಲಿ, ಗುಜರಾತ್: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧದ ಮಾವಿನ ಮರವು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರುವ ಮಾವಿನ ಮರವು ಪ್ರಸ್ತುತ 14 ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮರವು ಅಪರೂಪದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾವಿನ ಋತುವು ಕೇವಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಶೇಷ ಮರದ 14 ಪ್ರಭೇದಗಳು ವರ್ಷವಿಡೀ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಮರವು ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಫಲ ನೀಡುವ ಈ ಮಾವಿನ ಮರ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ? ಅದು 14 ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂತಹದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಠ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಈ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಗುಜರಾತ್ನ ಅಮ್ರೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಿರ್ ಕೇಸರ್ ಮಾವಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಉಕಾಭಾಯಿ ಭಟ್ಟಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿತಾಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ. ಅವರ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾವಿನ ಮರವಿದೆ. ಉಕಾಭಾಯಿ ಈ ಮರದ ಮೇಲೆ 14 ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಅವರು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಶೇಷ ಕಸಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾವಿನ ಮರದ ಮುಖ್ಯ, ದಪ್ಪದಾದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಂದ ತಾಜಾ, ಕೋಮಲ ಚಿಗುರುಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದವು.
ಉಕಾಭಾಯಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಿರ್ ಕೇಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ 14 ವಿಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾವಿನ ಮರಗಳಿಂದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಈ 14 ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ 14 ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಸಿ ಮಾಡಿದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಗೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧದ ತಳಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರು - ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೇಸರ್, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ಡಾ - ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಸಿ ಟೇಪ್ನಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದರು.
ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ 14 ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಆತಿಥೇಯ ಮರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಕೀಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಡು ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಅವರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಕಾಭಾಯಿ ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ 14 ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಮರ: ಮಾವಿನ ಋತುವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾವಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉಕಾಭಾಯಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಮರವು ನಳನಳಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬಣ್ಣಗಳು, ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಗಳ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾವಿನ ಋತುವು ಕೇವಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಒಂದೇ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ 14 ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅರಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್ (ಹೋಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ (ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ವರೆಗೆ - ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಾವಿನ ಮರವನ್ನು ನೋಡಲು ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಕಾಭಾಯಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾವವು?: ಉಕಾಭಾಯಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾವಿನ ಮರವು ಗುಜರಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಗಿರ್ ಕೇಸರ್ ಮತ್ತು ಹಪಸ್ (ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊ) ನಂತಹ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಲ್ಯಾಂಗ್ರಾ, ದಶೇರಿ, ಅಮ್ರಪಾಲಿ ಮತ್ತು ತೋತಾಪುರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದೊಳಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಅಪರೂಪದ ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳು - ಕಲೋ ಜಮದಾರ್, ಗುಲಾಬಿಯೊ, ದೂಧ್ಪೆಡೊ, ಬಾದಾಮಿ, ರಸ್ಬರಿ, ನೀಲಂ, ದದ್ಮಿಯೊ, ಸಿಂಧೂರಿಯೊ, ನಲಿಯೆರೊ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ - ಸಹ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲ: ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಮ್ಮ ಮರವು 14 ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾನು ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ, ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮರವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನವಾಬರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ , ಈ ಮರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಮರವನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಉಕಾಭಾಯಿ ಭಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.
ಉಕಾಭಾಯಿ ಭಟ್ಟಿ ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಬಹು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಉಕಾಭಾಯಿ ಭಟ್ಟಿಯವರ ಪ್ರಯೋಗವು ರೈತರು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನವೀನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉಕಾಭಾಯಿ ಭಟ್ಟಿ ಬಳಸುವ ಕಸಿ ವಿಧಾನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈತರು ಕೈಗೊಂಡ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ;
ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ: ಒಂದು ಕೈ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏರಿದ ಯುವಕ!
ಇದಪ್ಪ ಸಾಧನೆ!; ಯಾವುದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡೆಯದೇ, ಕೇವಲ YouTube ಬಳಸಿಕೊಂಡು 4 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವತಿ!
ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಿಂಗಪ್ಪೆನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಚಿಸಿದ ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರ; ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಟಿವಿಕೆ