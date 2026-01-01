ETV Bharat / bharat

1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1336 ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್​: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭೋಜನ

ದೇಶದಲ್ಲಿ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಜನರು ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್​ ನೀಡಿದ್ದು, ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

By PTI

Published : January 1, 2026 at 9:00 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: 2026ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಜನರು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಕೇಕ್​ ಕಟ್​ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್​ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಹೌದು. ಜನಪ್ರಿಯ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಬಂದಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1,336 ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಜೆ 7.30 ಕ್ಕೆ, 2,18,993 ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಭುವನೇಶ್ವರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ನೀಡಲು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 16 ಕೆಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು 93 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 3.25 ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯರು ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ.

ರೇಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್​ : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತು ಬರ್ಗರ್‌ಗಳು, ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿವೆ. ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿ.31ರ ರಾತ್ರಿ 8.30 ರ ವೇಳೆಗೆ 2.10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಜ್ಜಾ ವಿತರಣೆಗೆ ಆರ್ಡರ್​ ಬಂದಿದೆ. 2.16 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಗರ್‌ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ವಿತರಣೆಗೂ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ರಸಮಲೈ, ಗಜ್ಜರಿ ಹಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್‌ನಂತಹ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ರಾತ್ರಿ 10.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿಚಿತ್ರ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು: ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆನ್​ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವರು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

  • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ 100 ಬರ್ಗರ್‌ಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಗೋವಾದ ಗ್ರಾಹಕನೊಬ್ಬ 39 ಬಗೆಯ ಕಬಾಬ್‌ಗಳು, ಟಿಕ್ಕಾಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರುಚಿಕರವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
  • ಗುರುಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ 18 ಬಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೌನಿಗಳು ಮತ್ತು 18 ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
  • ನಾಗ್ಪುರದ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 93ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಸೂರತ್‌ನ ಆಹಾರಪ್ರಿಯನೊಬ್ಬ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು 22 ವಿವಿಧ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 75 ಲಕ್ಷ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳಾದ ಜೊಮಾಟೊ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಎಟರ್ನಲ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 75 ಲಕ್ಷ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 63 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ 75 ಲಕ್ಷ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗಿಗ್​ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಟ್ಟು 4.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

