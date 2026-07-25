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ಸಂಸತ್​​ ಚಲೋ ಹೋರಾಟದ ವೇಳೆ 130 ಪೊಲೀಸರು, 65 ಯುವಕರಿಗೆ ಗಾಯ, 15 ಎಫ್​​ಐಆರ್​ ದಾಖಲು: ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ

ಸಿಜೆಪಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಸತ್​ ಚಲೋ ಹೋರಾಟದ ವೇಳೆ ಆದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡವರು, ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್​ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

CJP PROTEST
ಜುಲೈ 20 ರಂದು ನಡೆದ ಸಂಸದ್​ ಚಲೋ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು. (IANS)
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By ANI

Published : July 25, 2026 at 1:34 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ(ಸಿಜೆಪಿ) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 20 ರಂದು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್​ನಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದ "ಸಂಸದ್ ಚಲೋ" ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 130 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 65 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 15 ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳವಾದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಚ್ಚೂ ಕಡಿಮೆ 10 ಸಾವಿರ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ 3 ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (FRS) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿಗಳ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ: ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಂತರ್​ ಮಂತರ್​​​ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಉಳಿದವರ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಲೈ 20 ರಂದು ನಡೆದ ಸಂಸದ್ ಚಲೋ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಅಶ್ರುವಾಯು ಮತ್ತು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸರು ದೂಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವೆವು': ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಶುತೋಷ್ ರಾಂಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಅಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಲೆ ಒಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಎಳೆದಾಡಿ ಕೆಲವರು ಪಕ್ಕೆಲುಬು ಮುರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ" ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಫ್​​ಆರ್​ಎಸ್​ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಘಾತುಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲದೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್​ಗಳಡಿ ಕೇಸ್​ ದಾಖಲು: ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಗಲಭೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್​ಗಳಡಿ ಕೇಸ್​ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ (ಬಿಎನ್​ಎಸ್​)-2023, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ- 1959 ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಡಿಪಿಪಿ) ಯ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷಣ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫ್​ಐಆರ್​ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

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