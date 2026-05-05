ETV Bharat / bharat

ಅಸ್ಸಾಂನ 59 ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು 7 ಮಂದಿ: ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ ಆರು ಜನ

ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 7 ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಎಯಿಂದ 6 ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕಿಯರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದಿದ್ದೆ.

126-member-assam-assembly-to-have-7-women-mlas-six-of-them-from-nda
ಬಿಜೆಪಿ (PTI)
author img

By PTI

Published : May 5, 2026 at 6:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗುವಾಹಟಿ (ಅಸ್ಸಾಂ): ಅಸ್ಸಾಂನ 126 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 59 ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಏಳು ಮಂದಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2021ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಬಹುತೇಕ ಇಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದರು.

ಎನ್​ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ 6 ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕಿಯರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದಿದ್ದೆ. ರಾಜ್ಯದ 2.50 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇ 49.98ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 4ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಸ್ಸೊಮ್​ ಗಣ ಪರಿಷದ್ (ಎಜಿಪಿ) ಮತ್ತು ಬೊಡೊಲಂಡ್​ ಪೀಪಲ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅತಿಹೆಚ್ಚು​ 14 ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದಿಂದ ಓರ್ವ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೂರು, ಎಜಿಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ​ ಎರಡು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.

ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮೂರರಷ್ಟು ಬಹುಮತವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಎನ್​ಡಿಎ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ 90 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 82 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಾದ ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಬಿಪಿಎಫ್) 11 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು. ಅಸ್ಸೋಮ್ ಗಣ ಪರಿಷತ್ (ಎಜಿಪಿ) 26 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದವು, ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ತಲಾ 10 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ.

ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಅಜಂತಾ ನಿಯೋಗ್, ಅವರು ಸತತ ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗೋಲಾಘಾಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 91 ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರೆ, 2021ರಲ್ಲಿ ಅದು 74ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ 59ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.

2016ರಲ್ಲಿ 91 ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. 2011ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 86 ಮಹಿಳೆಯರು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಆಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 14 ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಆಯ್ಕೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಅಮಿತ್​ ಶಾ, ನಡ್ಡಾ ನೇಮಕ

ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಮುಸ್ಲಿಮರು!; ಹೀಗಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್​ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!

TAGGED:

ASSAM ASSEMBLY
ASSAM ELECTION RESULT
WOMEN CANDIDATE IN ASSAM
ASSEMBLY ELECTION RESULT
ASSAM ASSEMBLY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.