ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ₹206 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 121 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ ಉದ್ಯಮಿ: ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು
ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ 206 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದ 121 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 26, 2026 at 4:33 PM IST
ತಿರುಮಲ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು 121 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಯಕುಲ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಣಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.
ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ವರ್ಧಮಾನ್ ಜೈನ್ ಎಂಬವರು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಒ ವೆಂಕಯ್ಯ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೆ 47 ಬಗೆಯ ಆಭರಣಗಳು: ಚೆನ್ನೈನ ಉದ್ಯಮಿ ವರ್ಧಮಾನ್ ಜೈನ್ ಅವರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೆ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಅವರು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ ಈ ಹೊಸ ಕಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಆಭರಣಗಳ ಸೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2025ರ ಜನವರಿ 19ರಂದು ಅವರು ಸ್ವಾಮಿಗೆ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು ಮೇ 16ರಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಗ ನೀಡಿರುವ 121 ಕೆ.ಜಿ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ 47 ವಿಧದ ಒಡವೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 206 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 120 ಕೆ.ಜಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಕ್ತರು 121 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ವರ್ಧಮಾನ್ ಜೈನ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರು ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಡಿ ಇಒ ರವಿಚಂದ್ರ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಒ ವೆಂಕಯ್ಯ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಇದ್ದರು.
ದಾನಿ ವರ್ಧಮಾನ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಆಕ್ಸೆಸ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವರ್ಧಮಾನ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಒದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಡೆಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಬಿಪಿಒದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ವಿಷನ್ ಹೆಲ್ತ್ಸೋರ್ಸ್ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಸಹ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ರೋಬೋಟಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲೊಯೊಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ವರ್ಧಮಾನ್ ಜೈನ್, ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾಂಚಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಯುವಕರ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವರು ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಸರಿತಾ ಜೈನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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